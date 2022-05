Motive wie dieser alte Apfelbaum bei Kraftsolms sind beim Fotowettbewerb zum Tag der Streuobstwiesen gefragt. Foto: Landschaftspflegevereinigung Lahn-Dill

WETZLAR/DILLENBURG/SINN - Im Zusammenhang mit dem internationalen "Tag der Streuobstwiesen" hat die Landschaftspflegevereinigung Lahn-Dill einen Fotowettbewerb gestartet. Sie fragt: Wer kennt den dicksten Apfelbaum im Lahn-Dill-Kreis? Denn vor allem die alten, dicken Bäume mit ihren Höhlen und Totholz bieten vielen Arten einen Lebensraum.

Gefragt sind Aufnahmen eines dicken Apfelbaums, gern mit weiteren Infos wie beispielsweise die Sorte. Der Baum muss im Lahn-Dill-Kreis stehen. Auf dem Foto muss der Umfang, gemessen in einer Höhe von 1,50 Meter vom Boden aus, zu sehen sein. Als Preise werden ein Exemplar drei Bücher über Obstsorten in Hessen bzw. über Obstbaumschnitt ausgelobt.

Der Wettbewerb läuft bis zum Freitag, 10. Juni, 12 Uhr. Bis dahin können Fotos eingesendet werden an Landschaftspflegevereinigung Lahn-Dill, Jordanstraße 2, 35764 Sinn, oder per E-Mail an sander@lpv-lahn-dill.de.