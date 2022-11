Wer möchte Wetzlar beim Hessentag repräsentieren?

Der diesjährige Hessentagswagen zum 60. Hessentag unter dem Motto "Pfungstadt zieht an!" , gebaut von den "Pungschder Wouwebauern". Mitmachen im Juni können auch Gruppen, die die Stadt Wetzlar repräsentieren möchten. (© Pfungstädter Brauerei)

WETZLAR - Für den Hessentagsfestzug in Pfungstadt, der am 11. Juni unter dem Motto "Pfungstadt zieht an - 1973 & 2023" steht, werden Repräsentanten der Stadt Wetzlar gesucht.

Bewerben können sich Vereine oder Vereinsgemeinschaften. Der Umfang einer teilnehmenden Gruppe darf bei Motivwagen zehn Personen, bei Fuß- und Trachtengruppen 30 Personen und bei Musikgruppen 20 Personen nicht übersteigen. Die Anmeldung sollte das Vorhaben (Fußgruppe, Trachtengruppe, Musikgruppe oder Motivwagen), die Anzahl der Teilnehmer und eine Kurzbeschreibung enthalten.

Die Anmeldung kann per E-Mail an dirk.fellert@wetzlar.de sowie an magistratsbuero@wetzlar.de gesendet werden. Anmelden können sich Interessierte auch bei Stadt Wetzlar, Ernst-Leitz-Straße 30, 35578 Wetzlar (z.H. Herrn Fellert) oder unter Telefon 06441-99-1040.

Jedem Festzugsbeitrag wird nach dem Hessentag eine Teilnahmepauschale ausgezahlt. Diese beträgt für Motivwagen inklusive Begleitung 150 Euro und für Fuß- und Trachtengruppen sowie Musikgruppen 200 Euro. Bewerbungsschluss ist der 27. Januar.