Dienstag,
23.06.2020 - 23:00
1 min
Wer sammelt den Elektroschrott im Lahn-Dill-Kreis ein?
Für Elektroschrott gibt es im Lahn-Dill-Kreis drei Abgabestellen - und die Elektrohändler.
Von Jörgen Linker
Redakteur Dillenburg
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