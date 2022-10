Wer wird das nächste Prinzenpaar in Wetzlar?

Wer wird das nächste Prinzenpaar. Das Foto zum traditionellen Prinzenpaar-Rätsel gibt wie immer Hilfestellung. (© WKG)

Wetzlar - Alle Jahre wieder stellt sich die Frage: Wer wird das kommende Prinzenpaar der WKG? Die Antwort gibt es natürlich auf der Proklamation am 11.11. ab 19.31 Uhr in der Wetzlarer Stadthalle. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt kostet an der Abendkasse 11 Euro. Bis dahin darf wieder fleißig gerätselt werden, wer sich in der Fünften Jahreszeit anschickt, den Wetzlarer Magistrat zu entmachten und als Repräsentanten des Frohsinns gemeinsam mit den Wetzlarer Narren den Schlüssel zur Stadt zu übernehmen.

Eine kleine Hilfestellung gibt es. Zu wem könnten die Gegenstände auf dem Rätselbild passen? Unter den richtigen Einsendungen verlost die WKG zweimal zwei Karten, wahlweise zur Gala-Prunksitzung am 9. Februar in der Stadthalle oder zur Faschingsparty „Fassenight“ am 11. Februar in der Event-Werkstatt im Dillfeld.

Kartenverkauf beginntam 11. November

Lösungsvorschläge können auf www.wkg-helau.de oder auf www.facebook.de/wkghelau abgegeben werden. Einsendeschluss ist der 11. 11. um 11.11 Uhr.