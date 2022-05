Wetzlar: 7,5-Tonner deutlich überladen

Der Lkw hatte deutlich zu viel geladen. Foto: Polizei Mittelhessen

WETZLAR - Da hatte ein Lkw-Fahrer deutlich zu viel geladen - nämlich 71 Prozent! Bereits am Montag, wie die Polizei nun mitteilte, kontrollierten Beamten des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill einen Lkw mit Pritschenaufbau in der Frankfurter Straße in Wetzlar. Der Laster war auf dem Weg von einer Wetzlarer Baustelle zu seinem Abladeort in einem Leuner Ortsteil.

Gegen 12.30 Uhr fiel den Ordnungshütern der offenbar mit Felsausbruch überladene Laster auf, daraufhin veranlassten die Beamten eine Gewichtsmessung. Der

7,5-Tonner brachte 12 860 Kilogramm auf die Waage und war somit zu 71 Prozent überladen.

Auf den Fahrer, der zeitgleich Firmeninhaber sei, so die Polizei weiter, kommt nun ein Bußgeld im dreistelligen Bereich und ein Punkt in Flensburg zu.