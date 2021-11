Wetzlar: B 49 nach Unfall zwischenzeitlich voll gesperrt

Wie die Polizei mitgeteilt hat, musste die Bundesstraße 49 in Höhe Wetzlar nach einem Unfall zwischenzeitlich gesperrt werden. Symbolfoto: dpa

WETZLAR - Nach einem Verkehrsunfall war die Bundesstraße 49 am Montagmorgen in Höhe Wetzlar zwischenzeitlich voll gesperrt, inzwischen ist eine Fahrbahn wieder geöffnet. Das teilte die Polizei mit. An dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Wetzlar-Ost und Wetzlar-Garbenheim waren zwei Fahrzeuge beteiligt, mehrere Personen wurden leicht verletzt. Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die B 49 zwischenzeitlich in Richtung Limburg voll gesperrt werden, der Verkehr staute sich auf bis zu zwei Kilometern. Nach einer halben Stunde konnte, so die Polizei, eine Spur für den Verkehr wieder geöffnet werden.