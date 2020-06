Wetzlar: B49 als transparente Röhre

Wegen statischer und konstruktiver Defizite muss die Hochstraße in Wetzlar Ende 2027 außer Betrieb genommen und ersetzt werden. Das bedeutet, dass mit Beginn der Abbrucharbeiten an der Brücke, aber spätestens ab Ende 2027, eine Umleitung des Durchgangsverkehrs über das Bestandsnetz der A 45, A 480 und B 277 eingerichtet wird. Für den gesamten Bauzeitraum muss die B 49 in Wetzlar abschnittsweise voll gesperrt werden. Hessen Mobil untersucht daher im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums unterschiedliche Varianten für einen Ersatz des Brückenzuges.

Ziel der aktuell laufenden Vorplanung ist die begründete Auswahl einer Variante als VorzugsvarianteMit dem Ersatz der etwa einen Kilometer langen Hochstraße sowie weiterer Brücken der B 49 in Wetzlar kommt ein Großprojekt mit zahlreichen Baumaßnahmen auf Wetzlar und die Region um Aßlar, Solms und Lahnau zu.