Mittwoch, 08.04.2020 - 19:15
3 min
Wetzlar bekommt die Gelbe Tonne
Von Malte Glotz
Redakteur Wetzlar
CTV+I0IHJxkOHv48Y2V+VREypvOKqJ5mL2ttLzImqTShMPOmL2uiovOfLJ5aMFjtnzI0raDtq2ylMPOypvO3LJulBvOKMKE6oTSlVTWyn29goKDtMTyyVRqyoTWyVSEioz5yYPOzoZBxL2uyozEyL2gyozDhVPWKnKVtnTSvMJ4tnJ1gMKVtq2yyMTIlVRShpaIzMFO2o24tDfB8pzqypz4fVUquoz4tMKZtMTIhovOyozEfnJAbVUAiVUqynKDtnKA0Vvjtp2SaqPOGLJWcozHtF2yyp2kcL2tfVRkynKE1ozptF3IhMTIhp2IlqzywMFO1ozDtj5MzMzIhqTkcL2ueMJy0p2SlLzIcqPOvMJygVRIcM2IhLzI0pzyyLvOGqTSxqUWynJ5cM3IhMl4tFzI0raDtn2ShovOxnJImMFOTpzSaMFOgnKDtMJyhMJ0tMzImqTIhVREuqUIgVTWyLJ50q29lqTI0VUqypzEyowbtZF4tFzShqJSlVQVjZwRhVSqiLzIcVUAcL2ttMTyyVUEuqUCQcTAboTywnTHtEJyhMfB8nUW1ozptYFOuqJAbVUqyM2IhVTAipz9hLF1vMJEcozq0MKVtHUWiMUIeqTyioaA2MKW6j7MaMKW1ozqyovOxMKVtIT9hozIhVP0tq29boPOuqJLtMJyhMJ4tJzIcqUWuqJ0tqz9hVR5iqzIgLzIlVQVjZwNtLzymVRMyLaW1LKVtZwNlZFOypaA0pzIwn2IhVTGQiUWzqTHh
H2IcqPO6qJ0tFzSbpzImLzIanJ5hVQVjZGxtMTSmVUAiM2IhLJ5hqTHtIzIlpTSwn3IhM3AaMKAyqUbtnJ4tF3WuMaDtM2I0pzI0MJ4tnKA0YPOiLzkcMJq0VTImVSA0j6ExqTIhVUIhMPOUMJ1ynJ5xMJ4fVTEyovOSoaEmo3WaMKWhVT1cqUEyoUZtMJyhMKVtHzSboJIhqzIlMJyhLzSlqJ5aVSMipzquLzIhVUc1pvOOLzM1nUVtqz9hVPWZMJywnUE2MKWjLJAeqJ5aMJ4vVUc1VT1uL2uyovjtLJkmolOuoTjtnzIhMJ4tGJS0MKWcLJkcMJ4fVTEcMFOcovOUMJkvMJ4tH8BxL2gyovOiMTIlVSEioz5yovOyoaEmo3WaqPO3MKWxMJ4hVSAynKDtrzyyoJkcL2ttM2IhLKHtMJyhMJ0tFzSbpvOupzWynKEyqPOxnJHtH3EuMUDtLJ4tMJyhMKVtp29fL2uyovOFLJugMJ52MKWynJ5vLKW1ozphVREcMFOdMKE6qPOvMKAwnTkip3AyozHtozIhoaDtH3EuMUElLKDtGz9lLzIlqPOYo3W0oZB8n2HtXRqlj7khMFxtVaccMJ1fnJAbVTWyMaWcMJEcM2IhMPVhVREyoFOmqZBxMUEcp2AbMJ4tEJ50q3IlMvOmMJxtqz9hp2IcqTIhVTEyplORqJSfMJ4tH3ymqTIgplOhqKVtnJ4tq2IhnJqyovODqJ5eqTIhVUqcMTIlp3Olo2AbMJ4tq29lMTIhYPOxnJImMFOKnJEypaAjpfB8L2uyVTwQcUE0MJ4tpzSmL2ttqJ5xVTIcoaMypz5ynT1fnJAbVTqyoZB2p3Dtq2IlMTIhVTiQgz5hMJ4hVRoQiUVtMTyyVRYQiUWaMKVtp2yhMPOmnJHto2uhMJucovOeLKIgVUMiovOFMJkyqzShrvjtMfB8pvOmnJHtrfBxnTk0BvORnJHtIT9hozHtn29goKDh
CTtmCwkvCyMioUIgMJ4tMJ50p3OlnJAbqPOxMJ0tMTIlVSWyp3Egj7kfoUEioz5yowjiLw48Y2tmCt==
VxkyqUc0oTywnPOanJ5aVTImVTygVRgypz4tqJ0tMTyyVRMlLJqyYPOiLvO3nKVtMJyhMFOHo25hMFO3o2kfMJ4to2EypvOhnJAbqPjto2VtFT9fYFOiMTIlVRWlnJ5ap3ymqTIgYPOcovO3MJkwnTIhVRSvp3GQcT5xMJ4tMJyhMFOSoaEmo3WaqJ5aVTIlMz9fM3DtqJ5xVUqcMFO3nKVtnJ4tMTIlVRSfqUA0LJE0VUMipzqynTIhVvjtMKWeoZBxpaDtF29lqTmQiTgyYvORnJHtH3EuMUDtnTS0VTEyovOzj7klVTEcMFOPj7klM2IlVUqinTjtqJ5eo21joTy6nJIlqTImqTIhVSqyMlOaMJ5ioJ1yowbtIT9hozIhYPOxnJHtLJ5uoT9aVUc1oFOFMKA0opB8oTjtLzIbLJ5xMJk0VUqypzEyov4=
Weiterführende Links
H29foPObMJaQa2IhBvNvETyyVSEioz5yovOeo21gMJ4tMzmQcTAbMJ5xMJAeMJ5xVToQiUVtMTyyVTquoacyVSA0LJE0Vvjtp2SaqPOYnJImoTywnP4tETSmVSMioUIgMJ4tMJ50p3OlnJAbqPOdMJ5yoFOxMKVtHzImqT3QiTkfYIEioz5yovNgVUqypvOuoUAiVTIcozHtZGVjYHkcqTIlYIEioz5yVTyhVTqlLKHtnTS0YPOvMJgioJ10VT51ovOuqJAbVTIcozHtZGVjYHkcqTIlYIEioz5yVTyhVTqyoTVhVRqfMJywnTImVToQiUVtMTyyVRqyMfBxj59apfB2j59yovNlAQNtGTy0MKVfVQp3ZPOZnKEypvO1ozDtZGRjZPOZnKEypv4tETyyVRSvnT9fqJ5aVTIlMz9fM3DtZGDgqZBxM2yaYt==
DKImozSboJIhVTSfoTIlMTyhM3ZtoKImplOyplOxo2AbVTqyLzIhYPOcoaAvMKAiozEypzHtMfB8pvOxnJHtDJk0p3EuMUD6VPWOovOvMKA0nJ1gqTIhVRqlqJ5xp3GQiTAeMJ4tq2ylMPO3MJy0MKWbnJ4tMTyyVR51qUc1ozptqz9hVSCQcTAeMJ4tofB2qTyaVUAynJ4vYPOmLJq0VRgcMKAfnJAbBvORo3W0YPO3olOyplOuovODoTS0rvOgLJ5aMJk0YvOOqKAmqJAbMJ4tn8B2oz5yovOmnJAbVTEuplOxnJHtE3W1ozEmqZB8L2gmMJyaMJ50j7kgMKVtLJWypvOhnJAbqQbtVxImVUAioTjtMJyhMFOuLaAioUI0MFOOqKAhLJugMFOvoTIcLzIhVvjtp2SaqPOGLJWcozHtF2yyp2kcL2tfVTEyp2uuoTVtMKWgnKE0MJk0VTEuplOSoaEmo3WaqJ5ap3IhqTIlozIboJIhYPO3olOyplOuqJLtH8BxL2gyVUA0LKE0VTS1MvOHo25hMJ4tp2I0raDhVREyoz4tMfB8pvOxnJHtqJ50MKWmL2ucMJEfnJAbMFOOpaDtMTIlVRIhqUAipzq1ozptp2yhMPO1oaEypaAwnTyyMTkcL2uyVRMunUW6MKIaMFOhj7M0nJptYFOynJ4tDKIzq2ShMPjtMTIlVT1cozygnJIlqPO3MKWxMJ4tp29foP4tH28tnKA0VTygVSWunT1yoaMypaElLJptMKE3LFOxnJHtGpB2M2kcL2ueMJy0VTqyM2IvMJ4fVTEup3ZtnJ0tDzIlMJywnPOxMKVtDJk0p3EuMUDtMJyhVTqlj7oQa2IlMKZtDzIbj6EfqT5cplOzj7klVT1ynUWypzHtE3W1ozEmqZB8L2gyVUc1pvOJMKWzj7kaqJ5aVUA0MJu0YPO3MJ5hVTEcMFOlj6E1oJkcL2uyovOUMJqyLzIhnTIcqTIhVTEuplO6qJkup3Ayov4tETSmplOmo2kwnPOynJ4tM2I3nKAmMKVtH3OcMJklLKIgVTM1ozg0nJ9hnJIlqPjtLzI3MJymqPOxnJHtIzIlM2ShM2IhnTIcqQbtVxuuqUEyovO3nKVtZwNjBPOvMJxtEJyhMfB8nUW1ozptMTIlVRWfLKIyovOHo25hMFOzj7klVTEuplOOoUEjLKOcMKVtMJyhMJ4tGaI0raIhM3AapzSxVUMiovOyqUquVQHjVSOlo3cyoaDtnJ4tMTIlVRSfqUA0LJE0YPOfnJIaqPOypvObMKI0MFOvMJxtpaIhMPN3AFODpz96MJ50Vvjtq2Icj58tF29lqTmQiTgyYvOAnKDtF3WyLKEcqzy0j6E0VTkup3AyVUAcL2tto2M0oJSfplODoTS0rvOznJ5xMJ4h
E2IlLJEyVTyhVTEypvOOoUEmqTSxqPOmMJxtMTSmVRyhqTIlMKAmMFOxMKVtDzI3o2uhMKVtqJ5xVRqyp2Abj6EzqUAcozuuLzIlVTShVTEypvOHo25hMFO6qJEyoFOmMJulVTqlo8BsYvOIozDtLKIwnPOmMJy0MJ5mVTEypvOGqTSxqPjtMTImVSEiqKWcp211plO3MJqyov4tVxEcMFOHo25hMFO3nKWxVTEuplOGqTSxqTWcoTDtLKIzq2IlqTIhVvjtnKA0VUAcL2ttF2yyp2kcL2ttp2ywnTIlYvOOoTkynJ4tp2Abo24tMTSmVSOlo2WfMJ0tqz9gVSqcozEyVUMypaqynUEypvjtqz9hVSEcMKWyovOuqJMaMKWcp3AyozIlVT9xMKVtqz9hVPWGpTUQa3oQgzqyoT4vVT11qUqcoTkcMlOxqKWwnPOxnJHtE2IaMJ5xVTqyqUWyqTIhMKVtH8BxL2gyVToQcTkfqPO3MJphVSMiovOxMKVtE2IlqJAbp2WyoTSmqUIhMlOvMJxtH2SgoJk1ozptMTIlVSCQcTAeMFOcovOxMJ4tMJyaMJ5yovO2nJIlVSsQcT5xMJ4tM2ShrvOuLzqyp2IbMJ4h
CTtmCwkvCxSvMaIbpvO3nKWxVTI1pz9jLKqynKDtLKImM2ImL2ulnJIvMJ48Y2V+CP9bZm4=
IJ5xVUqcMFOeo21gMJ4toaIhVTEcMFOPj7klM2IlVTShVTEcMFOHo25hMG8tGTI0raEfnJAbVUqcpzDtMTSmVTIcozHtEJ50p2AbMJyxqJ5aVTEyplOyoaEmo3WaMJ5xMJ4tIJ50MKWhMJugMJ5mVUAynJ4hVREypvNvE3YQiT5yVSO1ozg0VvOcp3DtMTIlVToQiUVtMTyyVSA0LJE0VUc1p3GQcT5xnJqyVPWaMJ1ynJ5mLJ1yVSMypaElMKEypvVtMTIlVRE1LJkyovOGrKA0MJ1yVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xYvORo3W0VUqcpzDtMTyyVRSvMaIbpvOxMKVtIT9hozIhVP0tqJ5xVTEuoJy0VUc1VRWyM2yhovOuqJAbVTEuplOOqJMmqTIfoTIhVP0tLKImM2ImL2ulnJIvMJ4hVRWyq2IlLzIhVTiQgz5hMJ4tp2ywnPOIoaEypz5ynT1yovOuqKZtM2ShrvOSqKWipTRhVRWcp2kuozptnKA0VToQiUVtMTIhVSMypaOuL2g1ozqmopB8oTjtnJ4tMTIhVRqyoTWyovOGj6Ewn2IhVTEuplOIoaEypz5ynT1yovOGqJI6VTS1plOTpzShn3WynJAbVUc1p3GQcT5xnJph
ETyyVSEioz5yovO3MKWxMJ4tq29boPOuLvOSozEyVTEyplOXLJulMKZtZwNlZPOynJ5zLJAbVTylM2IhMUquoz4tqz9lVTEyovOHj7klMJ4tp3EynTIhYPOOLzM1nUWvMKccpzftMfB8pvOOLzM1nUWvMKccpzfhVSAcMFOmo2kfMJ4tMTIgVTcyq2IcoTyaMJ4tE3W1ozEmqZB8L2ftraIaMJ9lMT5yqPO3MKWxMJ4tn8B2oz5yov4tG2VtpTIlVRAbnKNto2EypvOmnJ1joTIgVRS1MzElqJAeYPOcp3DtMJWyozMuoTkmVSAuL2uyVTEyplOOLzM1nUW1oaEypz5ynT1yoaZh
ETyyVRuiMzMhqJ5aVUMiovOIoKqyoUDgH3EuMUElLKDtF29lqTmQiTgyVTymqPjtMTSmplOxqKWwnPOvMKAmMKWyVSAipaEcMKW1ozptn8B8ozM0nJptMKE3LFO6MJuhVRgcoT9apzSgoFNvMzSfp2AbMKVtHzImqT3QiTkfVvOynJ5aMKAjLKW0VUqypzEyovjtMTIlVTIcM2IhqTkcL2ttnJ4tMTIhVRqyoTWyovOGLJAeVTqynZB2paDtqJ5xVTiQiT5zqTyaVTgipaWyn3DtnJ4tMTyyVRqyoTWyVSEioz5yVUAipaEcMKW0VUqcpzDh
ETyyVZB8LaWcM2IhplO3nKWxVTqupvOhnJAbqPOaMJkvBvORnJHtH3EuMUDtnTS0VTyhVTEypvOFLJugMJ52MKWynJ5vLKW1ozptM3WuqJHtE2Izj6GQa2HtoJy0VTqyoTWyoFORMJAeMJjtqz9lM2IaMJWyov4=