Wetzlar bleibt weitere zwei Jahre lang Fairtrade-Stadt

WETZLAR - Wetzlar darf auch in den kommenden beiden Jahren den Titel Fairtrade-Stadt führen. Das Siegel sei jetzt von der Fairtrade-Zentrale in Köln verlängert worden, berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung.

Wetzlar habe den Titel erstmals 2016 erhalten. Daraufhin sei eine Fairtrade-Steuerungsgruppe eingerichtet worden, die beispielsweise jährlich zum Weltfrauentag "faire Rosen" verteile. Auch mit einem Stand beim Apfelmarkt und einer Radtour zu Weltläden nach Weilburg seien die "Fairtrader" aktiv gewesen. Außerdem seien Textilien und Schreibzeug aus fairem Handel an Wetzlarer Kitas verteilt worden.