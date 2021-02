Wetzlar: Blinde erkunden die Domstadt

Spendenübergabe am Altstadtmodell auf dem Domplatz mit (von links) Claus Röming, Manfred Wagner, Gerhard Brückmann, Uli Theis, Wolfram Dette, Stefan Wagner, Norbert Kortlüke und Regina Maiworm. Foto: Stadt Wetzlar

WETZLAR - Mit einer Spende in Höhe von 2500 Euro unterstützt der Lions Club Wetzlar die Erstellung eines Altstadtrundganges für Blinde und Sehbehinderte, der in Form eines Audioguides das Erkunden der Altstadt ermöglicht.

Für dieses Projekt wurde vom Präsidenten des Lions Clubs, Wolfram Dette, ein Scheck an Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) am Altstadtmodell auf dem Domplatz überreicht. Bereits das Bronzemodell der Altstadt war vom Lions Club Wetzlar gespendet worden. "Der neue Audioguide ergänzt in hervorragender Weise die Orientierung von Besuchern, die unsere wunderschöne Altstadt bereits am Bronzemodell überblicken oder ertasten können", so Dette.

Die Umsetzung des Projektes übernimmt die Tourist-Information Wetzlar, die bereits einen Audioguide mit einer kindgerechten Domführung und einen Altstadtrundgang in Gebärdensprache in ihrem Angebot hat. Wie Oberbürgermeister Manfred Wagner betont, ist die Spende ein wichtiger Beitrag, um auch Menschen mit Behinderungen die Teilhabe an allen Lebensbereichen in der Stadt zu ermöglichen.

Bei der Umsetzung des neuen Projektes werden Vertreter des Blinden-Bundes Lahn-Dill mit eingebunden. Mitglieder dieser Interessenvereinigung hatten die Erstellung einer Wetzlar-App für Blinde anlässlich der Einweihung des Altstadtmodells angeregt.

Im ersten Schritt wird ein Audioguide mit einem Altstadtrundgang erstellt. Im gesprochenen Text wird auf die speziellen Erfordernisse von sehbehinderten Menschen eingegangen. Der Audioguide wird dann im zweiten Schritt über eine App abrufbar sein. Welches System hier am besten geeignet ist, wird aktuell geprüft.

Nutzer können den Audioguide dann über ihr eigenes Smartphone abrufen. Geplant ist ergänzend die Ausleihe von Geräten mit vorinstallierten Rundgängen in der Tourist-Information zu ermöglichen.