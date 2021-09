Wetzlar: BMW rammt am Buderusplatz Ampelmast

Der Fahrer eines BMW ist am Wetzlarer Buderusplatz gegen den Mast einer Fußgängerampel gefahren. (Foto: Lothar Rühl)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Zu einem Unfall ist es am Samstag, 4. September, gegen

14.20 Uhr am Buderusplatz in Wetzlar gekommen. Ein schwarzer BMW ohne Kennzeichen hat vom Karl-Kellner-Ring her kommend die abknickende Vorfahrtstraße nicht geschafft. Stattdessen prallte das Fahrzeug am Anfang der Gloelstraße gegen den Mast einer Fußgängerampel.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen. Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden.