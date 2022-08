Wetzlar: Braunfelser Straße ab 29. August komplett zu

Die Bauarbeiten in der Ernst-Leitz-Straße und der Braunfelser Straße sorgen seit Wochen dafür, dass nur eine Verkehrsspur stadtauswärts befahrbar ist. Am 29. August wird auch diese Richtung für fünf Tage gesperrt. Foto: Lothar Rühl

WETZLAR - Am Montag, 29. August, beginnt die nächste Phase der Straßensanierungsarbeiten in der Braunfelser Straße in Wetzlar. Dann steht auch die bereits angekündigte Vollsperrung im Bereich zwischen der Einfahrt Rathaus/Domino's Pizza und der Meline-Müller-Straße an. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Presseerklärung mit.

Voraussichtlich bis zum Freitag, 2. September, müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf eine Umleitung einstellen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, diesen Bereich weiträumig zu umfahren. Aufgrund der anstehenden Vollsperrung wird nicht nur der Verkehr stadteinwärts aus Richtung Solms-Albshausen wie bislang über die B 49 umgeleitet, sondern auch der Verkehr stadtauswärts. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Alternativ empfiehlt sich stadtauswärts ebenfalls eine Umleitung über Nauborn, Laufdorf und Bonbaden.

ÖPNV: Busse der Linien 10 und 185 fahren Umwege

m Kreuzungsbereich Braunfelser Straße/Westendstraße/Meline-Müller Straße wird die Ampel außer Betrieb genommen und durch eine abknickende Vorfahrt geregelt. Die Verbindung Westendstraße Magdalenenhäuser Weg bleibt weiterhin eine Sackgasse.

Aufgrund der Vollsperrung in der Ernst-Leitz-Straße muss die Stadtbuslinie 10 (Bahnhof/Steindorf) vom 29. August bis 2. September vom Busbahnhof über die B 49 und Albshausen nach Steindorf fahren. In Albshausen hält die Linie 10 an den Haltestellen Gartenstraße, Bahnhof und Kling-Werke. Von Steindorf aus fährt der Bus zum Westend und dort die Haltestellen TÜV, An der Kommandantur und Alte Wache an. Die Haltestelle Siegmund-Hiepe-Straße entfällt in dieser Richtung. Von einer Ersatzhaltestelle an der Einmündung Westendstraße/Am Schmittenberg (Nähe GWAB-Gelände) fährt der Bus dann über die Haltestellen An der Kommandantur, Siegmund-Hiepe-Straße und TÜV zurück nach Steindorf und von dort über Albshausen und die B 49 zurück zum Bahnhof/ZOB.

Die roten Markierungen zeigen die aktuellen Baustellen an, die orangen die noch in diesem Jahr geplanten, die grünen abgeschlossene Baustellen. Klicken Sie auf die Markierungen, um mehr über die jeweilige Baustelle zu erfahren oder um zu unserer Vorberichterstattung zu gelangen.



Die Busse der Linie 185 (Wetzlar-Braunfels) wird für die Dauer der Vollsperrung bis zum 4. September in beide Fahrtrichtungen weiterhin nach einem Baustellenfahrplan verkehren. Steindorf wird montags bis freitags und samstags während der Bauzeit nicht von der Linie 185 bedient. Sonntags wird Steindorf innerhalb des Baustellenfahrplans der Linie 185 angefahren. Die Linie 185 nimmt von Wetzlar Bahnhof den Weg direkt über die B 49 nach Albshausen und dann nach Burgsolms. Die Haltestellen in Albshausen werden entsprechend in der entgegengesetzten Fahrtrichtung bedient.

