Wetzlar darf sich nun Tourismusort nennen

Elf Kommunen in Hessen dürfen sich Tourismusort nennen. Dazu gehört auch Wetzlar. (Foto: Pascal Reeber)

WETZLAR/WIESBADEN - Elf Kommunen in Hessen dürfen sich Tourismusort nennen. Diese Anerkennung von Gemeinden oder Gemeindeteilen setzt nach Angaben des Wirtschaftsministeriums voraus, dass die Zahl der Gästeübernachtungen pro Jahr in der Regel das Zweifache der Einwohnerzahl übersteigt.

Dazu muss noch eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: Die Kommune muss in einer landschaftlich bevorzugten Lage angesiedelt sein oder es muss eine bedeutende kulturelle Einrichtung wie ein Museum oder Theater vor Ort geben. Alternativ sollten internationale Veranstaltungen oder Freizeiteinrichtungen von überörtlicher Bedeutung geboten werden. Für die Anerkennung als Tourismusort kann auch ein geeignetes Angebot für die Naherholung vorhanden sein. Dabei geht es nach Angaben des Ministeriums auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion vor allem um Ausflugsmöglichkeiten, Grünflächen, Rad- und Wanderwege sowie ein vielfältiges gastronomisches Angebot.

Bei den elf Tourismusorten in Hessen handelt es sich um diese Kommunen: Frankfurt, Kassel, Wetzlar, Mossautal, Eltville am Rhein, Hochheim am Main, Geisenheim, Lorch, Rüdesheim am Rhein, Gersfeld (Rhön), Schotten. Mit dem Prädikat haben sie die Möglichkeit, einen Tourismusbeitrag zu erheben.