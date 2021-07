Wetzlar: Die Angst vor der Flut wird wieder akut

Kurz und heftig war der Wolkenbruch am ersten Juli-Sonntag - doch er genügte, um in Garbenheim Keller vollaufen zu lassen, so wie bei der 85-jährigen Anneliese Bierau. Foto: Waldemar Droß

Kurz und heftig ist der Wolkenbruch am ersten Juli-Sonntag. Doch er genügt, um in Garbenheim Keller vollaufen zu lassen, so wie bei der 82-jährigen Anneliese Bierau (kleines Foto). Die Garbenheimer gehen davon aus, dass bei Starkregen vor allem die versiegelten Flächen im Leitz-Park mehr Oberflächenwasser ins Tal schicken, als die Gräben und Bäche aufnehmen können. Was dann passiert, zeigte sich ebenfalls Anfang Juli: Die Gräben sind voll, das Wasser fließt über Wege und Straßen ins Dorf. Fotos: A. Guth/ U. Koob