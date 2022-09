Wetzlar: Eine Baustelle geht, eine kommt

Bald dürfte an dieser Stelle wieder mehr gefahren und weniger gewartet werden: Die Bauarbeiten der Enwag in der Hermannsteiner Straße stehen vor dem Abschluss. Foto: Pascal Reeber

WETZLAR - Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen und damit kehrt auch auf den Wetzlarer Straßen Entspannung ein: In den kommenden Tagen soll die Baustelle der Enwag in der Hermannsteiner Straße enden. Das kommunale Versorgungsunternehmen ersetzt dort eine alte Gasleitung.

Derzeit wird im Kreuzungsbereich mit dem Siechhof gearbeitet, dort regelt eine Baustellenampel den Verkehr. Lange Rückstaus sind die Folge. "Ende der Woche, spätestens Anfang kommender Woche wollen wir an dieser Stelle fertig sein und der Verkehrsstau sollte sich erledigt haben", sagt Torben Dietermann, technischer Leiter der Enwag.

Erhalten bleibt den Autofahrern derweil die Baustelle in der Stoppelberger Hohl, wo die Enwag ebenfalls eine Gasleitung tauscht und eine Wasserleitung erneuert. Diese Arbeiten sollen noch bis in den November dauern, es steht nur eine Fahrspur zur Verfügung. Hier liege man im Zeitplan, so Dietermann.

In der Stoppelberger Hohl wird bis November gebaut

Erhalten bleibt Bürgern und Gästen der Stadt die Baustelle in der Braunfelser Straße. Nach Ende der Vollsperrung zwischen Magdalenenhäuser Weg und Wetzbachstraße wird nun zwischen Magdalenenhäuser Weg und Meline-Müller-Straße gebaut, die Fahrbahn ist halbseitig gesperrt.

Komplett gesperrt ist aktuell die Einmündung der Wetzbachstraße in die Ernst-Leitz-Straße, Grund ist der Abbruch der Feuerwache I. Ausgefahren werden kann über die Durchfahrt am Neuen Rathaus. Dort ist nun auch das sonst untersagte Linksabbiegen erlaubt.