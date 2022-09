Wetzlar: Energieverbrauch wird auf Prüfstand gestellt

Bringt viel Spaß, verbraucht aber noch viel mehr Energie: Die Eisbahn beim Weihnachtsflair auf dem Domplatz. Der Verzicht auf den Kufenspaß ist Teil des städtischen Maßnahmenkataloges zur Energieeinsparung. Beschlossen ist er noch nicht. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Wer denkt sich so was aus? Die Verordnung des Bundes, die Verwaltungen, Unternehmen und Privatleute zum Energiesparen verpflichtet, heißt Kurzfristenergie-versorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Das Wortungetüm dient auch der Stadt Wetzlar als Basis für Energiesparmaßnahmen.

Welche das sind, darüber hat die Verwaltung nun berichtet. Neben den Vorgaben der Bundesverordnung orientiert sich die Stadt an einer Liste mit Empfehlungen des Hessischen Städtetages. Einiges davon ist bereits umgesetzt, etwa die Absenkung der Wassertemperatur im Europabad. Anderes ist in Vorbereitung, beispielsweise eine Sensibilisierungskampagne für Mieter. Viele andere Dinge sind noch offen. Wie Stadtrat Norbert Kortlüke (Grüne) erläutert, obliege es dem verwaltungsinternen Krisenstab, die Umsetzbarkeit der jeweiligen Vorschläge zu überprüfen. "Wir haben sehr schnell die Außenbeleuchtung öffentlicher Gebäude und die Illumination beim Brückenfest abschalten können. Das sind Maßnahmen, da legt man nur einen Schalter um", erklärt Kortlüke. "Eine Heizung so zu regeln, dass sie kontinuierlich 19 Grad liefert, ist technisch schon anspruchsvoller."

Raumtemperatur in Sport- und Turnhallen soll gesenkt werden

In der Prüfliste finden sich unter anderem die Absenkung der Raumtemperatur in Sport- und Turnhallen auf 15 Grad, die Schließung oder Zusammenlegung einzelner Verwaltungsgebäude sowie die Absage der Eisbahn beim Weihnachtsflair. Auch die Schließung städtischer Gebäude zwischen den Jahren wird aktuell geprüft. Möglich wäre auch, Mitarbeiter bestimmter Dienststellen einen festen Homeoffice-Tag zu verordnen, damit die Heizung an diesem Tag nicht laufen muss. Das würde sich nach Angaben der Verwaltung zum Beispiel an Freitagen besonders lohnen.

Noch in Prüfung befindet sich die Reduzierung oder gar Abschaltung der strombetriebenen Exponate des Optikparcours sowie Abschaltungen der Wasserspiele und Brunnen. Auch weitere Einschränkungen bei der Straßenbeleuchtung sind nicht ausgeschlossen. Wobei das nicht dazu führen dürfe, dass Angsträume entstünden, hält Kortlüke fest.

Freiwillige Beleuchtung soll nur bis 22 Uhr brennen

Das Präsidium des Städtetages hatte Ende August über Maßnahmen beraten, die über die Vorgaben des Bundes hinausgehen. In der Vorlage, die den Stadtverordneten vorliegt, wird auch eine Reduzierung der Weihnachtsbeleuchtung um 50 Prozent angeraten. Diese und alle andere "freiwillige Beleuchtung" solle spätestens um 22 Uhr abgeschaltet werden. Auch Ampeln, die nicht mit LED-Technik arbeiten, sollten nachts ausgeschaltet werden, wo dies unter Sicherheitsaspekten möglich sei.

Nachdrücklich empfiehlt der Städtetag auch weiter die energetische Sanierung von Gebäuden und die konsequente Umrüstung auf LED-Beleuchtung, dies allerdings eher als mittelfristige Maßnahme, die nicht sofort Energie einspart.

Das Bundeskabinett hatte die Kurzfristenergieversorgungssicherungs-maßnahmenverordnung am 24. August beschlossen. Sie trat am 1. September in Kraft und gilt für sechs Monate, also bis Ende Februar.