Wetzlar erhält Bodenschutzpeis

OB Manfred Wagner (l.) und Thilo Klein (r.), nehmen das symbolische Ortsschild als Gewinnerkommune von Staatssekretär Oliver Conz entgegen Foto: Hessisches Umweltministerium

WETZLAR - Für ihr Bodenschutzkonzept ist die Stadt Wetzlar vom Land ausgezeichnet worden. Aus dem Wettbewerb "So machen wir's" gab es in der Kategorie "klimagerechte Kommunalplanung" eine Prämie in Höhe von 10 000 Euro.

Die Auszeichnung nahmen Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) und Thilo Klein vom Amt für Umwelt und Naturschutz entgegen. Dabei machte der Oberbürgermeister deutlich, dass das vom Stadtparlament beschlossene Konzept eine gute Grundlage darstelle, um nicht nur nachsorgenden Bodenschutz zu betreiben, sondern auch vorsorgend zu agieren.

BI schreibt Offenen Brief

an Hinz und Al-Wazir

"Böden sind eine begrenzte Ressource und unter anderem von entscheidender Bedeutung für Klimaschutz und Klimaanpassung", ergänzte Umweltdezernent Norbert Kortlüke (Grüne). Für die Stadt Wetzlar sei als Pilotprojekt ein umfassendes Bodenschutzkonzept erstellt worden, welches die Klimafunktion des Bodens mit in die Betrachtung einbeziehe. Insofern stelle das Konzept eine Grundlage dar, zukünftig die Leistungen der Böden bei städtischen Planungen und bei neuen Herausforderungen zu berücksichtigen, so Kortlüke.

Das Bodenschutzkonzept bewirkt nach Einschätzung von Thilo Klein, der in der Stadtverwaltung das Projekt betreut hat, dass die vielen Leistungen, die der Boden erfüllt, besser genutzt und gezielt erhalten werden können.

Planungen würden erleichtert und der sorgsame Umgang mit Boden auf Baustellen werde gestärkt. Unter anderem diese Punkte des Konzeptes honorierte die unabhängige Jury des Wettbewerbs mit dem Preisgeld, das wiederum in Klimaschutzprojekte fließen soll.

Kurz nach der Übergabe der Auszeichnung gab es bereits Kritik daran. Die Bürgerinitiative "Hochstraße B 49", die sich für den Wiederaufbau der B 49 durch die Stadt einsetzt, verfasste einen Offenen Brief an Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir. Die Auszeichnung sei ungerechtfertigt, heißt es in dem Schreiben. Und weiter: "Der regierende Magistrat verfolgt derzeit zahlreiche Projekte, die dem Wahlprogramm der Grünen diametral gegenüberstehen und widersprechen. Diese Projekte tragen nicht nur nicht zum Umweltschutz bei. Sie wirken dem entgegen." Damit meint die BI zum einen den Parkhausbau in der Altstadt, zum anderen aber auch das geplante Gewerbegebiet in Münchholzhausen und eben die Festlegung der Stadt auf den Bau einer neuen Trasse für die B 49. Vor allem die Grünen in Wetzlar unterstützen massiv "die umweltfeindlichen Projekte des regierenden Oberbürgermeisters". Umweltdezernent Kortlüke verliere sich "in vernachlässigbaren Aktionen und zeigt absolut keine Initiativen".