Wetzlar Etappenort einer Rundfahrt des Hessischen Rundfunks

Die dreitägige Radtour führt den Quellen in der Wetterau bis an die Lahn nach Wetzlar und zurück nach Bad Nauheim. Archivfoto: Jens Naumann/HR

WETZLAR - Die hessischen Radiosender hr1 und hr4 laden erstmals gemeinsam zu einer dreitägigen Radtour ein. Sie führt vom 1. bis 4. September von den Quellen mehrerer Flüsse in der Wetterau bis an die Lahn nach Wetzlar und zurück nach Bad Nauheim.

Die Tour beginnt am Donnerstagabend, 1. September, mit einer Welcome-Party im Jugendstil-Ambiente von Bad Nauheim. Die erste Etappe führt am Freitag, 2. September, durch die Wetterau über 64 Kilometer an den Flüssen Usa, Wetter und Nidda entlang nach Bad Vilbel, die Stadt der Quellen. Abends wird rund um die Neue Mitte unter freiem Himmel gefeiert.

Der zweite, 65 Kilometer lange Abschnitt führt am Samstag, 3. September, über Butzbach und Lützellinden nach Wetzlar. Zielort ist die Colchester-Anlage. Das Brückenfest bildet den Rahmen für den feierlichen Abschluss der längsten Etappe.

Am Sonntag, 4. September, geht die 55 Kilometer lange Reise ein Stück an der Lahn entlang Richtung Heuchelheim und dann über Lich zurück nach Bad Nauheim.

Die Anmeldung ist ab sofort auf www.hr1.de und www.hr4.de möglich. Der Teilnahmebeitrag für die gesamte Tour liegt zwischen 175 Euro im Gemeinschaftsquartier und 360 Euro für ein Einzelzimmer in der Hotelkategorie. Die Übernachtungsmöglichkeiten sind limitiert. Die Anmeldung für einzelne Tagesetappen (ohne Übernachtung) ist vor Ort möglich. Dies kostet pro Person und Tag 20 Euro.

Auch E-Bike-Fahrer können

bei der Tour mitmachen

Auf der Strecke werden mehrere Trinkpausen gemacht. Die Polizei sichert die Strecke. Während der gesamten Tour stehen Betreuungskräfte, ein kostenloser Reparaturservice und ein Leihradservice zur Verfügung.

Bei der Radtour sind Trekking- und Tourenräder genauso willkommen wie E-Bikes. "Rennräder sind eher ungeeignet. Denn es gilt: je idyllischer die Landschaft, desto unwegsamer die Straßen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Weitere Informationen gibt es auf www.hr1.de und www.hr4.de sowie montags bis freitags von 10 Uhr bis 16 Uhr unter Telefon 01 80-5 00 15 95.