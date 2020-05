Wetzlar gibt Spielplätze wieder frei

Zurück im Spiel: Von diesem Montag an werden im Wetzlarer Stadtgebiet die Spielplätze wieder geöffnet. Foto: Steffen Gross

Wetzlar (gro). Weitere Lockerungen der Corona-Regeln: Wetzlars Spielplätze können von diesem Montag an wieder geöffnet werden. 80 Spiel- und Bolzplätze gibt es im Stadtgebiet. In Vorbereitung befinde sich zudem die Wiedereröffnung des Stadtarchivs sowie der Stadtbibliothek, die noch in dieser oder spätestens in der kommenden Woche folgen sollen, erklärte Pressesprecher Eckhard Nickig am Sonntag auf Nachfrage.

Flatterbänder und Verbotsschilder an den städtischen Spiel- und Bolzplätzen werden entfernt, ob das für alle Plätze in Wetzlar gleich an diesem Montag gilt, war am Sonntag aufgrund des Aufwands noch unklar. Klar ist dagegen, dass die Wiedereröffnung unkompliziert und unspektakulär vonstattengehen wird. Spezielle Schutzvorkehrungen sind für die Nutzung keine vorgesehen, auch wenn die allgemeinen Abstandsregeln natürlich weiterhin greifen.

Die hessische Landesregierung hatte nach einer Videokonferenz am Donnerstag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Länderministerpräsidenten beschlossen, dass mit dem 4. Mai landesweit neben den Frisören auch Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten sowie Tierparks, Zoos und botanische Gärten unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln öffnen dürfen und Spielplätze wieder genutzt werden können. Ebenso dürfen Fahrschulen den Betrieb aufnehmen, allerdings ausschließlich für Berufskraftfahrer. Musikschulen dürfen Unterricht für Einzelpersonen und Kleingruppen mit bis zu fünf Personen anbieten.

Auch Kosmetik- und Tattoostudios sind zurück

Neben den Frisören sind weitere Dienstleister im Bereich der Körperpflege zurück im Geschäft, darunter Kosmetik-, Nagel- und Tattoostudios sowie Massagepraxen - alle mit der Auflage, dass die Anbieter wie die Kunden Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. Diese Pflicht besteht ebenfalls für alle Kunden in Einkaufszentren.

An diesem Mittwoch wollen die Kanzlerin und die Länderchefs zudem über Konzepte zur Öffnung von Kitas, Schulen, Sportstätten, Restaurants und Gaststätten diskutieren. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) erklärte dazu, er erhoffe sich - wo immer es geht - einheitliche Regelungen und klare Perspektiven für die Zukunft.