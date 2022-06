Wetzlar: Goldenes Buch ist Teil der Stadtgeschichte

Holger Hartert und Anja Scheurich sind in Wetzlar für das Goldene Buch verantwortlich. Foto: Patrick Stein

WETZLAR - Der Foliant liegt im Wetzlarer Rathaus im Büro des Magistrats auf einer roten Samtdecke. Ein weißer Einband schützt den goldbeschnittenen Buchblock, die letzte Seite offenbart die Druckerei Biering aus Frankfurt am Main als Herstellungsort. Die erste Seite gibt Auskunft über den Initiator des Buches, Bürgermeister Eugen Kindermann. Auf dem Deckel prangt der gekrönte Reichsadler mit dem Tatzenkreuz zwischen Schnabel und rechtem Flügel und einem goldenen W auf der Brust - das Wappen Wetzlars. Bei dem etwas über acht Kilo schweren Buch handelt es sich um das Goldene Buch der Stadt Wetzlar.

Normalerweise befindet sich das Buch im Wetzlarer Rathaus unter Verschluss. Anja Scheurich kümmert sich um dessen Pflege und Verwahrung. Der jeweilige Oberbürgermeister entscheidet, bei welcher Veranstaltung das Buch für Unterschriften ausgelegt wird. Im Anschluss wird es wieder an seinen Platz gebracht. "Man muss schon sorgsam damit umgehen. Es ist ein historisches Werk und ein Stück Stadtgeschichte", berichtet Anja Scheurich. Trotzdem sind einige der ersten Seiten bereits etwas locker, was bei der Zahl der Hände, durch die es ging, jedoch nicht verwunderlich ist.

"Heute tragen sich eher Ehrengäste aus Sport und Kultur im Buch ein", erklärt Holger Hartert, Hauptamtsleiter der Stadt Wetzlar. Vor 83 Jahren war das noch anders. Das Goldene Buch entstand zur Ernennung von Jakob Sprenger zum Ehrenbürger Wetzlars im Jahr 1939. Dem Nationalsozialisten, Reichsstatthalter und Gauleiter wurde die Ehre zuteil, als erster Ehrengast im Buch zu unterzeichnen. Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde ihm die Ehrenbürger-Würde Wetzlars aberkannt - seine Unterschrift blieb.

Fotos Holger Hartert und Anja Scheurich sind in Wetzlar für das Goldene Buch verantwortlich. Foto: Patrick Stein Neben politischen und kulturellen Veranstaltungen gibt es auch Sport-Events, bei denen sich Ehrengäste im Goldenen Buch verewigen können. Foto: Patrick Stein Holger Hartert und Anja Scheurich kümmern sich in Wetzlar um das Goldene Buch der Stadt. Sie präsentieren nicht ohne Stolz ein wichtiges Stück Stadtgeschichte. Foto: Patrick Stein Auch Jubiläen von großen Vereinen sind Anlässe, bei denen Ehrengäste ins Goldene Buch schreiben können. Foto: Patrick Stein Die Verbundenheit der Stadt mit der Familie Leitz spiegelt sich auch in Unterschriften im Goldenen Buch wider. Foto: Patrick Stein Auch kulturelle Veranstaltungen bilden einen Rahmen, in dem Einträge ins Goldene Buch erfolgen. Foto: Patrick Stein 6

Zwischen 1939 und 1949 finden sich im Buch keine Eintragungen. In Goldenen Büchern anderer Städte, wie etwa Lübeck oder Münster, wurden Seiten mit Unterschriften hoher NS-Politiker herausgetrennt und in den jeweiligen Stadtarchiven verwahrt. Die Stadt Frankfurt hat in ihrem Goldenen Buch nach den Eintragungen von 1945 13 Seiten frei gelassen, um die Distanz zu der Zeit des Nationalsozialismus zu demonstrieren - eine Seite pro Jahr der Diktatur des NS-Regimes.

FOLIANT Als Foliant bezeichnet man ein großformatiges historisches Buch. Der Ausdruck geht auf das lateinische Wort für Blatt folium zurück. Ursprünglich waren Folianten Bücher im Folio-Format, bei dem die Buchgröße der Seite eines standardisierten Pergamentbogens entspricht, der einmal gefaltet wurde. Die Größe beläuft sich auf circa 29 mal 40 Zentimeter. Großformatige, handgeschriebene Bücher werden manchmal noch als Foliant bezeichnet, obwohl sie andere Abmessungen aufweisen.

All dies war in Wetzlar nicht nötig. Nach einigen Eintragungen von geehrten Soldaten und Feldärzten, die in Wetzlar 1939 tätig waren, folgt der nächste Eintrag 1949 zur Goethe-Woche. Hier finden sich auch Unterschriften der Familie Leitz. Die Signaturen von Ernst Leitz und seiner Familie ziehen sich wie ein roter Faden durch das Buch und zeigen die Verbundenheit des Unternehmens und der Stadt.

Bis in die 1970er-Jahre dominieren politische Ereignisse die Eintragungen. Gesandtschaften und Besuche von Delegationen und Politikern. So findet sich auch die Unterschrift Konrad Adenauers im Goldenen Buch. Auch Gäste aus den Partnerstädten Berlin-Neukölln, Avignon, Colchester, Schladming, Siena, Reith, Ilmenau und Písek konnten sich bei ihren Besuchen im Goldenen Buch verewigen.

Seither gibt es vermehrt Einträge, die im Zusammenhang mit sportlichen Veranstaltungen stehen. "Wir haben einige Eintragungen von Handballern der HSG, die als National-Spieler fungierten, aber auch Teilnehmer nationaler und internationaler Tanzwettbewerbe und Sportler der Paralympics", sagt Hartert.

Neben politischen und sportlichen Veranstaltungen finden sich seitdem auch Unterschriften, die bei kulturellen Veranstaltungen, wie etwa Jubiläen, geleistet wurden. "Das zeigt, wie sehr sich die Perspektive in Richtung Kultur und Sport verschoben hat, die heute einen sehr hohen Stellenwert in der Stadt innehaben", erklärt Anja Scheurich.

Auch die Gestaltung der einzelnen Anlässe hat sich in den vergangenen 83 Jahren verändert. Mit der Hinwendung zu kulturellen Veranstaltungen wurden die Einträge zunehmend mit Wappen, verzierten Initialen und weiteren grafischen Elementen versehen. Seit dem Jahr 2000 fertigt Karl-Ernst Ufer teilweise drittel- oder halbseitige Grafiken an, was das Goldene Buch noch einmal aufwertet. Ufer war jahrelang im Wetzlarer Bauamt tätig, und gestaltete die Seiten zunächst nebenbei. Trotz seiner Pensionierung führte er die ehrenamtliche Arbeit am Buch fort. "Herr Ufer ist jedoch aktuell erkrankt und wir hoffen alle, dass er bald wieder genesen ist und noch weitere Gestaltungen für uns anfertigen kann", sind sich Anja Scheurich und Holger Hartert einig, die den ehrenamtlichen Künstler sehr schätzen. Ebenso werden die Unterschriften nicht mehr frei auf die Seiten geschrieben, sondern es werden vor Veranstaltungen, mit Bleistift Rahmen gezogen. In diese kann dann geschrieben werden. Im Anschluss werden die Bleistift-Linien dann entfernt. "Die künstlerische Ausgestaltung und die Ordnung der Unterschriften machen schon einen professionelleren Eindruck im Vergleich zu den ersten Jahren. Man kann sehen, wie das Buch nicht nur Geschichte darstellt, sondern auch ein Teil davon wird", sagt Hartert.

Goldenes Buch ist inzwischen fast voll

Da zwar noch einige Seiten frei sind, sich das Buch aber langsam dem Ende nähert, steht die Frage im Raum, wie es mit dem Goldenen Buch weiter geht. "Wir werden ein neues in Auftrag geben", erklärt Hartert. Der erste Band wird dann unter der Obhut von Anja Scheurich und ihren Nachfolgern im Rathaus verwahrt. "Es ist jedoch nicht so, dass niemand das Buch zu Gesicht bekommt", sagt Anja Scheurich. Denn die Stadt Wetzlar hat eine Webseite eingerichtet, auf der man durch das Goldene Buch blättern kann. So können Neugierige einen Blick hineinwerfen, ohne ins Rathaus kommen zu müssen, und das Buch kann trotzdem unter Verschluss bleiben und läuft nicht Gefahr, beschädigt zu werden.

Dies wäre bei einer Veranstaltung beinahe geschehen, als mehrere Unterzeichner in beschwingter Feierlaune ihre Bier-Gläser um das Buch herum gestellt hatten und dieses fast eine Bierdusche abbekommen hätte, erinnert sich Hartert.