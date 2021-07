Wetzlar: Heulen im Katastrophenfall bald wieder Sirenen?

Jetzt teilen:

WETZLAR - Die Hochwasserkatastrophe hat es gezeigt: Im Ernstfall erreicht die Warnung per Sirene schnell die Bürger, auch die, die kein Smartphone und damit auch keine Warn-App haben - oder beim Ausfall von Stromnetz und Mobilfunk. Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) lässt nun prüfen, ob künftig in Wetzlar die Sirenen wieder errichtet werden sollen. Das teilte die Stadt mit.

Nach dem Ende des "Kalten Krieges" in den 90er Jahren waren die Sirenenanlagen in vielen Orten abgebaut worden - auch in Wetzlar. Angesichts der jüngsten Hochwasserkatastrophe mit vielen Todesopfern und mit unzureichenden Warnsystemen sei es geboten, die Wiedererrichtung der Sirenenanlagen zu prüfen. Viele Warnungen seien nicht bei den Betroffenen angekommen, eben weil die Stromversorgung und Mobilfunknetze zusammengebrochen seien, und nicht alle Menschen Benachrichtigungssysteme wie Apps nutzten. Hier sei eine Warnung durch Sirenen klar im Vorteil, erklärte Wagner.

Die Hochwasserkatastrophe hat es gezeigt: Im Ernstfall, wenn Strom-und Mobilfunknetz ausfallen, kann die Warnung per Sirene wichtig sein. In Wetzlar soll nun geprüft werden, ob solche Anlagen wieder installiert werden. Symbolfoto: Jens Büttner/dpa

Deshalb hat er eine erste Standortplanung und Kostenkalkulation für das Wetzlarer Stadtgebiet und die Stadtteile in Auftrag gegeben. Bereits in den laufenden Beratungen zum Nachtragshaushalt 2021 soll eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingebracht werden.

Rechtzeitige Alarmierung der Bürger sicherstellen

Nach wissenschaftlichen Vorausberechnungen sei durch die Klimaveränderungen mit einer Zunahme von Hochwasserereignissen zu rechnen. Daher bestehe Handlungsbedarf, um die rechtzeitige Alarmierung der Bevölkerung sicherzustellen. "Der Abbau der Sirenen in den 90er Jahren nach Auslaufen der Mitfinanzierung durch den Bund mag gut begründet gewesen sein, doch das aktuelle Lagebild erfordert ein Umdenken", erklärt der Oberbürgermeister.

Zugleich dankte er den Hilfsorganisationen aus Wetzlar, die in den Katastrophengebieten Hilfe leisteten und bei den Aufräumarbeiten mitwirkten, sowie denen, die durch Geld- und Sachspenden ihre Solidarität mit den Betroffenen zum Ausdruck gebracht hätten.