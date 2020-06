"Wetzlar hilft" sorgt fürSpielglück im Altenzentrum

Eine Telefonkonferenz macht es möglich: Bewohnerin Rosemarie Heinz aus dem Altenzentrum Wetzlar, hoch konzentriert beim Bingospielen über das Telefon. Foto: "Wetzlar hilft"

Wetzlar (red). Über das Telefon mit den Freunden im Altenheim eine Runde Bingo spielen? In den vergangenen Wochen war dies wiederholt für Bewohner des Altenzentrums Wetzlar in der Pariser Gasse möglich.

Wie auch in den anderen Wetzlarer Seniorenheimen sind Gruppenaktivitäten im Altenzentrum derzeit stark eingeschränkt. Aus diesem Grund hat die Leitung des Altenzentrums auf Anregung der Mitglieder von "Wetzlar hilft" das im Haus bekannte Spiel Bingo den Bewohnern über das Telefon angeboten. Nach einer erfolgreichen Testphase mit der Heimleitung wurden Termine vereinbart. "Wetzlar hilft" stellte die Bingo-Zettel zur Verfügung.

Auch für Gespräche

mit Angehörigen nutzen

Mit Unterstützung der Pflegekräfte wählten sich an den Spieltagen die über 80-jährigen Bewohner des Altenheims in eine Telefonkonferenz ein. Dort wurden sie von Hanna Simon von "Wetzlar hilft" begrüßt. Diese sagte, nach einer kurzen Vorstellungsrunde und einer Wiederholung der Bingo-Regeln, die von ihr gezogenen Zahlen an. Die Gewinner der Bingo-Runden meldeten sich jeweils mit einem lautstarken "Bingo!" zu Wort und bekamen im Anschluss an das Spiel einen kleinen Preis auf ihr Zimmer gebracht.

Die Bewohner des Altenzentrums waren spürbar angetan von der Abwechslung vom Alltag und forderten direkt im Anschluss an das erste Spiel eine Wiederholung ein. So fragte eine Bewohnerin "Wann machen wir das wieder? Morgen?"

Ermöglicht werden die Spiele durch Telefonkonferenzen, die im beruflichen Umfeld häufig eingesetzt werden. Die Heimleitung des Altenzentrums sieht in ihnen auch über Bingo hinaus Potential für ihre Einrichtung. "Wir erstellen die Gesprächsräume für regelmäßige Bingo-Spiele mittlerweile selbstständig und können uns gut vorstellen, auf mehreren Wohnbereichen auch Angebote wie Rätseln und Vorlesen anzubieten. Darüber hinaus bietet der Gesprächsraum auch den Familien von Angehörigen einen Ort, um sich mit ihren Angehörigen auszutauschen. Die Möglichkeiten sind vielfältig und unsere Ideen wachsen. Das ist großartig", erklärte Michael Jahn, Leiter des Altenzentrums Wetzlar.

"Wetzlar hilft" nutzt die neue Kommunikationsform auch an anderer Stelle: "Wir haben schon mehrfach dem Mehrgenerationenhaus Dalheim und der sozialen Stadt Dalheim Treffen im telefonischen Gesprächsraum organisiert. Das Mehrgenerationenhaus nutzt den Raum nun auch selbstständig, um die Menschen zu vernetzen, die unter normalen Umständen zu ihnen ins Haus gekommen wären", sagt Filipp Bezold von "Wetzlar hilft".