Wetzlar im Fußballfieber

Jetzt teilen:

Das Fußballfieber ist nach dem Sieg der deutschen Nationalelf gegen Portugal auch in Mittelhessen ausgebrochen. Am Samstagabend fuhren nach dem Abpfiff zahlreiche Autos in einem Korso durch die Wetzlarer Innenstadt. Dabei kommentierten sie das Spielergebnis mit einem Hupkonzert. Nur wenige Fahrzeuge waren allerdings mit der deutschen Flagge geschmückt. Vielleicht hatten die Fußballfans nach dem verlorenen Spiel gegen Frankreich nicht mehr mit diesem Erfolg gerechnet. Die Polizei hat das ausgelassene Treiben der Fußball-Verrückten wohlwollend beobachtet. Als derzeit Zweiter in der Gruppe F muss sich Jogi Löw am Mittwoch gegen Ungarn behaupten. Mit einem Sieg könnte die Nationalelf das Achtelfinale erreichen. Dann dürfte auch die Zahl der Korsoteilnehmer und die der wehenden Fahnen noch einmal steigen. Foto: Lothar Rühl