Wetzlar in der Zukunft: Projekt der Steinschule ausgestellt

Über das Leben in der Zukunft haben sich die Steinschüler Gedanken gemacht. Foto: Erhard K. Breidenstein

WETZLAR - Eine zweite Bühne bekommen jetzt zahlreiche Exponate der Ausstellung "Welt der Zukunft". Sie ist im vergangenen Jahr von Schülern der Wetzlarer Freiherr-vom-Stein Schule angefertigt und in der Phantastischen Bibliothek ausgestellt worden. Im Rahmen des EU-geförderten Projekts "Future Life - Produkte und Produktionsprozesse der Zukunft" hatten sich die Schüler aller Jahrgangsstufen mit zukünftigen Lebensweisen beschäftigt.

Fliegende Autos und mehr Wohnraum am Dom

Unmittelbar nach der Vernissage kam allerdings der erste Lockdown und das Publikum musste ausbleiben. Die Wetzlarer Innenarchitekten Aleksandra Zdravkovic und Erhard K. Breidenstein stellen nun deshalb die Werke bis Mitte Mai im Schaufenster des Architekturbüros "Raumleh(e)re" in der Schwarzadlergasse 3 aus. Passanten in der Altstadt bekommen nun einen Einblick in futuristisches Transportwesen, das Zusammenleben von Menschen und eine kreative Städteplanung der Zukunft. Auch der Wetzlarer Dom kommt darin vor."Es ist einfach wunderbar, zu sehen, was für tolle Ideen die Kinder haben", sagte Tamara Schmidt, Fachbereichsleiterin Kunst an der Steinschule, als sie vor einem Jahr bei der Gestaltung der ersten Ausstellung mithalf.

Auch die jetzige Fachbereichsleiterin, Katja Marek, sagt: "Für die Schüler ist es eine wichtige Erfahrung, ihre Kunstwerke außerhalb der Schule zeigen zu können und Wertschätzung zu erleben", sagte sie. "Sich zudem mit Fragen auseinanderzusetzen, wie Wetzlar in der Zukunft aussehen kann, fördert die Heimatverbundenheit und zugleich das Bewusstsein für kulturelle Werte."

Auch das Team der "Raumleh(e)re" sieht viel Positives in der Ausstellung: "Fliegende Autos, Parkanlagen um den Domplatz, unterirdische Wohneinheiten als Antwort auf den erhöhten Wohnungsbedarf rund um den Dom - das sind Ideen, die frei von allen Grenzen sind. Wenn Kinder sich etwas ausdenken, dann setzen sie ihre Ideen einfach um, ohne an mögliche Einschränkungen zu achten - deswegen sind diese Ideen für uns so wertvoll", erklären Zdravkovic und Breidenstein.