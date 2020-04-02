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Donnerstag, 02.04.2020 - 17:26
3 min

Wetzlar ist das Drehkreuz für Schutzbekleidung in Hessen

Die Suche und Beschaffung von Schutzbekleidung laufen in Corona-Zeiten auf Hochtouren. Was Bund und Land für Hessen ergattern können, wird von Wetzlar aus ins ganze Land verteilt.

Christian Keller: Redakteur Wetzlar
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
Am Montag wurde in der Spilburg Schutzbekleidung verladen und ausgefahren. Als Standort des Katastrophenschutz-Zentrallagers für Hessen nimmt Wetzlar eine Schlüsselfunktion als Drehkreuz für die Verteilung von medizinischer Schutzbekleidung an die sieben Schwerpunktkrankenhäuser in Hessen ein. Foto: Christian Keller

Am Montag wurde in der Spilburg Schutzbekleidung verladen und ausgefahren. Als Standort des Katastrophenschutz-Zentrallagers für Hessen nimmt Wetzlar eine Schlüsselfunktion als Drehkreuz für die Verteilung von medizinischer Schutzbekleidung an die sieben Schwerpunktkrankenhäuser in Hessen ein. Foto: Christian Keller

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Fotos
Am Montag wurde in der Spilburg Schutzbekleidung verladen und ausgefahren. Als Standort des Katastrophenschutz-Zentrallagers für Hessen nimmt Wetzlar eine Schlüsselfunktion als Drehkreuz für die Verteilung von medizinischer Schutzbekleidung an die sieben Schwerpunktkrankenhäuser in Hessen ein. Foto: Christian Keller

Am Montag wurde in der Spilburg Schutzbekleidung verladen und ausgefahren. Als Standort des Katastrophenschutz-Zentrallagers für Hessen nimmt Wetzlar eine Schlüsselfunktion als Drehkreuz für die Verteilung von medizinischer Schutzbekleidung an die sieben Schwerpunktkrankenhäuser in Hessen ein. Foto: Christian Keller

Als Standort des Katastrophenschutz-Zentrallagers für Hessen nimmt Wetzlar eine Schlüsselfunktion als Drehkreuz für die Verteilung von medizinischer Schutzbekleidung für die sieben Schwerpunktkrankenhäuser in Hessen ein. Foto: Christian Keller

Als Standort des Katastrophenschutz-Zentrallagers für Hessen nimmt Wetzlar eine Schlüsselfunktion als Drehkreuz für die Verteilung von medizinischer Schutzbekleidung für die sieben Schwerpunktkrankenhäuser in Hessen ein. Foto: Christian Keller

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SCHWERPUNKTKRANKENHÄUSER

Die sechs so genannten Schwerpunktkrankenhäuser sollen sowohl die Koordination zwischen allen Krankenhäusern in der jeweiligen Region als auch mit den niedergelassenen Ärzten übernehmen. Dort sollen außerdem die Patienten mit den schwersten Krankheitssymptomen behandelt werden. Dabei handelt es sich um das Klinikum Kassel für Nordhessen, das Klinikum Fulda für Osthessen, die Universitätsklinik Gießen/Marburg für Mittelhessen, die Helios HSK-Klinik in Wiesbaden für Westhessen, die Frankfurter Uniklinik für das Rhein-Main-Gebiet und das Klinikum Darmstadt für Südhessen.

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