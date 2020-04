Wetzlar ist das Drehkreuz für Schutzbekleidung in Hessen

Am Montag wurde in der Spilburg Schutzbekleidung verladen und ausgefahren. Als Standort des Katastrophenschutz-Zentrallagers für Hessen nimmt Wetzlar eine Schlüsselfunktion als Drehkreuz für die Verteilung von medizinischer Schutzbekleidung an die sieben Schwerpunktkrankenhäuser in Hessen ein. Foto: Christian Keller