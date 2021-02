Wetzlar ist die Stadt der Grünanlagen

Welcher Park könnte das sein? Foto: Sammlung Günter Czybik

WETZLAR - In Wetzlar gibt es mehr Grünanlagen als in vergleichbaren Städten; sogar im Bereich der Innenstadt gibt es einige davon. Deshalb ist unser heutiges Rätselmotiv auch diesem Thema gewidmet. Die Aufnahme stammt aus der Postkarten-Sammlung von Günter Czybik und entstand vermutlich Anfang des vorigen Jahrhunderts. Wenn Sie den Park erkannt haben, dann machen Sie mit bei "(Er)kennen Sie Wetzlar?" und gewinnen mit etwas Glück einen von drei Buchpreisen. Schreiben Sie an die Wetzlarer Neue Zeitung, Kennwort Bilderrätsel 868, Elsa-Brandström-Straße 18, 35578 Wetzlar; E-Mail: lokalredaktion-wnz@vrm.de. Einsendeschluss für Folge 868 ist der kommende Mittwoch, 3. März.