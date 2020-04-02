Donnerstag, 02.04.2020 - 16:50
3 min
Wetzlar ist Drehkreuz für Schutzbekleidung in Hessen
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
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SCHWERPUNKTKRANKENHÄUSER
Die sechs so genannten Schwerpunktkrankenhäuser sollen sowohl die Koordination zwischen allen Krankenhäusern in der jeweiligen Region als auch mit den niedergelassenen Ärzten übernehmen. Dort sollen außerdem die Patienten mit den schwersten Krankheitssymptomen behandelt werden. Dabei handelt es sich um das Klinikum Kassel für Nordhessen, das Klinikum Fulda für Osthessen, die Universitätsklinik Gießen/Marburg für Mittelhessen, die Helios HSK-Klinik in Wiesbaden für Westhessen, die Frankfurter Uniklinik für das Rhein-Main-Gebiet und das Klinikum Darmstadt für Südhessen.
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