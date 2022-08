Wetzlar: Jens Hilberseimer führt den Dombau-Verein weiter

Der alte und neue geschäftsführende Vorstand des Dombau-Vereins (v.l.): Peter Hilgers, Herbert Eßer, Jens Hilberseimer, Nicole Lüddecke und Eckhard Nickig. Foto: Dombau-Verein

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der Wetzlarer Dombau-Verein hat auf seiner Jahreshauptversammlung im Neuen Rathaus seinen Vorstand im Amt bestätigt.

Vorsitzender Jens Hilberseimer berichtete, dass der Verein in den Jahren 2020 und 2021 50 000 Euro für die Turmsanierung an die Dombauverwaltung überwiesen hat. Auch bei den "Domrettern" habe der Verein mitgewirkt. Dort seien bisher rund 200 000 Euro an Spenden eingeworben worden. Aktuell habe der Verein 284 Mitglieder. Trotz Pandemie habe 2021 das 75-jährige Jubiläum des Vereins mit einem gut besuchten Festvortrag des Diözesankonservators Professor Matthias Kloft im Dom gefeiert werden können.

Virtueller Dom-Rundgang auf neuer Internetseite

Völlig neugestaltet worden sei auch die Internetpräsenz des Vereins unter www.dbv-wetzlar.de durch Günter Jung mit neuen Fotos, Artikeln, Hörbeispielen, Videos und einem virtuellen Rundgang. Damit setze der Dombau-Verein Maßstäbe für die Präsentation eines historischen Bauwerks im Internet.

Udo Weide, Geschäftsführer der Dombauverwaltung, erläuterte den Fortgang der Sanierung des Südturms beziehungsweise der Süd-/Westfassade, die im Sommer 2020 begonnen habe. Der obere Teil mit Kosten von 650 000 Euro sei bereits abgeschlossen.

Der untere Teil, der mit besonders filigranen Arbeiten verbunden sei und weitere 1,544 Millionen Euro verschlinge, solle nach Plan im Herbst 2022 vor dem Weihnachtsmarkt beendet werden. Für dieses insgesamt 2,2 Millionen Euro teure Bauprojekt seien 925 000 Euro an Zuschüssen und Spenden eingegangen, so viel wie nie zuvor, davon 600 000 Euro vom Bund und 100 000 Euro vom Land Hessen. Als nächstes Projekt werde die Sanierung des Daches der Nikolauskapelle anvisiert.

Wahlen: Vorsitzender: Jens Hilberseimer, Stellvertreter: Peter Hilgers und Herbert Eßer, Schatzmeisterin: Nicole Lüddecke, Geschäftsführer: Eckhard Nickig. Beisitzer: Matthias Büger, Joachim Eichhorn, Anja Eichler, Günter Jung, Regina Maiworm und Elvira Rückert. Kraft Amtes sind die Pfarrer Björn Heymer und Peter Hofacker, Oberbürgermeister Manfred Wagner, Monika Deutscher (Dalberg'scher Fonds) sowie Ulrich Bahr und Andreas Schmidt (Dombauverwaltung) Mitglied des Vorstands.