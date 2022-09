Wetzlar kauft zwei neue Rotlichtblitzer

In Wetzlar werden Rotlichtverstöße an vier Knotenpunkten überwacht: Am Gloelknoten, am Buderusplatz, am Friedrich-Ebert-Platz sowie (noch) an der Abfahrt Wetzlar-Mitte der B49 aus Richtung Gießen. Diese Anlage soll aber mittelfristig entfallen. Überwacht werden nach Angaben von Ordnungsdezernent Jörg Kratkey jene Knotenpunkte, an denen es durch Rotlichtverstöße in der Vergangenheit häufig zu Unfällen gekommen war. Hinzu kommen Geschwindigkeitsblitzer, zum Beispiel in der Bergstraße und an der Stoppelberger Hohl in Höhe Steinschule.

Geahndet werden Verstöße mit 90 Euro Bußgeld und einem PunktZeigt die Ampel länger als eine Sekunde Rotlicht, werden 220 Euro Bußgeld, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot fällig.