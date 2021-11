Wetzlar: Kein Weihnachtsflair für Ungeimpfte

Ähnliche Diskussionen wie in Wetzlar werden aktuell auch in anderen Städten geführt. In München verkündete Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Dienstag die Absage des Christkindlmarktes. "Alles andere wäre eine nicht zu verantwortende Erhöhung des Infektionsrisikos und darüber hinaus auch das falsche Signal. Gerade auch für alle Beschäftigten in unseren Kliniken, die an ihrer Belastungsgrenze arbeiten. Es geht jetzt darum, größere Menschenansammlungen möglichst zu vermeiden."

Zuvor hatte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach mit der Aussage "Jeder Weihnachtsmarkt, der nicht durchgeführt wird, ist ein guter Weihnachtsmarkt" den Deutschen Schaustellerbund gegen sich aufgebracht. Viele Betriebe seien finanziell am Ende.