Freitag,
26.06.2020 - 12:41
2 min
Wetzlar klagt erfolgreich: 4600 Stieleichen dürfen bleiben
Dem Auwald an der Lahn bei Garbenheim bleibt die Rodung von 4600 Bäumen erspart. Die Stieleichen bleiben dürfen - obwohl sie als ortsfremd gelten. Eigentlich sollten sie abgeholzt werden.
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
CTV+I2I0rzkupv48Y2V+VREyoFOOqKquoTDtLJ4tMTIlVRkunT4tLzIcVRqupzWyozuynJ0tLzkynJW0VTEcMFOFo2E1ozptMKWmpTSlqQbtFJ0tH3ElMJy0VUc3nKAwnTIhVTEyoFOZLJ5xVRuyp3AyovO1ozDtMTIlVSA0LJE0VSqyqUcfLKVtqJ0tAQLjZPOzj6Efp2AboTywnPO3MJyfVTuypzg1ozM0p2MlMJ1xVTEipaDtM2IjMzkuoac0MFOGqTyyoTIcL2uyovObLKDtMTSmVSMypaquoUE1ozqmM2IlnJAbqPOUnJKQa2IhVToQiUVtMTyyVSA0LJE0VSqyqUcfLKVtMJ50p2AbnJIxMJ4h
ETSgnKDtp2IcVTEcMFOxpz9bMJ5xMFOOLzuioUc1ozptMTIlVQD2ZQNtDfBxqJ1yVUMioFOHnKAwnPjtMKWeoZBxpaEyVSIgq2IfqTEyrzIlozIhqPOBo3WvMKW0VRgipaEfj7keMFNbE3YQiT5yXFOuoFOTpzIcqTSaBvNvETSmVTymqPOynJ4tM3I0MKVtITSaVToQiUVtMTyyVSqyqUcfLKWypvOZLJuhLKIyYvVtETyyVSA0LJE0VTuuqUEyVTIcozHtDJ5zMJAbqUIhM3AeoTSaMFOaMJqyovOynJ5yVRSho3WxoaIhMlOxMKZtHzIanJIlqJ5ap3Olj6EmnJEcqJ1mVPuFHPxtE2yyj59yovOaMKA0MJkfqPjtozSwnPOxMKVtp8BxoKEfnJAbMFOGqTyyoTIcL2uyovOyoaEzMKWhqPO1ozDtMUIlL2ttozI1MFOPj6E1oJHtMKWmMKE6qPO3MKWxMJ4tp29foTIhYvOUpaIhMQbtH3EcMJkynJAbMJ4tM2Ibj7MlMJ4tozywnUDtnJ4tMTyyVRkunT5uqJHh
CTx+I2IcqTIlMFOZMKAyMJ1jMzIboUIhMmbtCTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiq2I0rzkupv93MKE6oTSlY2IcL2uyov1mo2kfMJ4gq2IcL2uyov1mqTSxqP1eoTSaqP1aMJqyov1fLJ5xKmVjBGN5ZwZ3Vw5SnJAbMJ4tp29foTIhVUqynJAbMJ46VSA0LJE0VTgfLJq0VTqyM2IhVRkuozD8Y2R+CP9cCt==
FJ0tI2I0rzkupzIlVSWuqTuuqKZtq2SlVTEcMFOFo2E1ozptMTImVSquoTEyplO2o24tDJ5zLJ5aVTShVTSfplO1oaMypzwQcTk0ozymopBxj59cMlOuozqyp2IbMJ4tq29lMTIhYvOnqJEyoFOuqJAbVQRlZQNtFTScozW1L2uyovO1ozDtMTyyVUc3nKAwnTIhrzIcqTkcL2ttM2I3LJAbp2IhMJ4tq2IcqTIlMJ4tDfBxqJ1yYPOGqUYQcUIwnTIlVUIhMPOGqTS1MTIhVTwQcUE0MJ4tLzImMJy0nJq0VUqypzEyovOgj7kmp2IhYPObnJKQalOypl4tETyyVTqyozS1MFOPMKqypaE1ozptMTIlVUWcL2u0MKWfnJAbMJ4tEJ50p2AbMJyxqJ5aVUMioFORo25hMKWmqTSaVUqypzEyVUMipzqyoz9goJIhYPOmo2WuoTDtMTSmVUAwnUWcMaEfnJAbMFOIpaEynJjtqJ5xVTEcMFOPMJqlj7khMUIhMlO2o3WfnJIaMJ4fVUAiVRgipaEfj7keMF4=
EfB8pvOxLKZtGzS0qKWmL2u1qUcjpz9dMJg0VRS1q2SfMPOULKWvMJ5bMJygVUqupzIhVTSvVQVjZGLtoJy0VRgip3EyovO2o24tZGRjVQNjZPOSqKWiVUW1ozDtAwNjZPOPj6E1oJHtLJ4tMTIlVRkunT4tM2IjMzkuoac0VUqipzEyov4tFJ4tMTIlVRIlq2SlqUIhMljtMTSzj7klVTygVRqyM2IhraIaVQRfZvOAnJkfnJ9hMJ4tj5Meo3O1ozg0MFOuqJLtMTIgVUA0j6ExqTymL2uyovQQyzgin29hqT8tM3I0p2AbpzIcLzIhVUc1VTiQgz5hMJ4fVTEuplO6qJ0tDKImM2kynJAbVToQiUVtEJyhM3WcMzMyVTyhVR5uqUIlVUIhMPOZLJ5xp2AbLJM0VTShMTIlMJ5ipaEmVTEcMJ50YvOGpZBxqTIlVUA0MJkfqTHtp2ywnPObMKWuqKZfVTEup3ZtMTyyVTWyLKIzqUWuM3EyVRWuqJ1mL2u1oTHto3W0p2MlMJ1xMFOGqTyyoTIcL2uyovOxLKW1oaEypvOaMJ1cp2AbqPObLKE0MFNgVT9vVTWyq3Imp3Dto2EypvOhnJAbqPjtnKA0VT5cL2u0VTWyn2ShoaDhVREuplOFHPOUnJKQa2IhVT9lMT5yqTHtozSwnPODLKWuM3WuMvNlAvOxMKZtFTImp2ymL2uyovOKLJkxM2ImMKE6MKZtMTIhVRIcoaAuqUbtMJyhMKZtEz9lp3EgqJkwnTIlplOuov4tGzSwnPOxMJ0tE2yyj59yozIlVSIlqTIcoPOxj7klMaEyVTEypvOPLKIgp2AbqJkyVTIcozHtH2AbLJEyozIlp2S0rzgfLJqyVTE1pzAbVTEcMFOGqTSxqPOypaAjLKW0VTWfMJyvMJ4h
CTx+I2IcqTIlMFOZMKAyMJ1jMzIboUIhMmbtCTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY3Ouoz9lLJ1uY2S1pl1uoTkypv13MJk0Y2kuM2HgnJ4gMTIhYJuyp3Acp2AbMJ4gq2SfMTIlov1xpzSgLKEcp2AbKmVkBQRkAQplVw5ZLJqyVTyhVTEyovObMKAmnKAwnTIhVSsQcTkxMKWhVTElLJ1uqTymL2t8Y2R+CP9cCt==