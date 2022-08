Wetzlar: Kleinwagen fängt auf der A45 Feuer

Nach dem Fahrzeugbrand: das beschädigte Auto auf dem Parkplatz Vogelsang an der A45. Foto: Feuerwehr Wetzlar

WETZLAR - Urlaubsfahrt endet auf dem A45-Parkplatz Vogelsang: Ein Kleinwagen hat am Donnerstag Feuer gefangen. Der Brand war offenbar im Motorraum des Kleinwagens ausgebrochen. Die Löscharbeiten übernahmen die Feuerwehren Wetzlar und Garbenheim. Verletzt wurde niemand. Die Fahrerin und ihre Mutter waren auf der Autobahn in Richtung Dortmund unterwegs und auf Urlaubsreise, so die Angaben der Brandschützer. Während das Auto erheblichen Schaden davontrug, konnte immerhin das gesamte Gepäck gerettet werden.

