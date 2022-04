Wetzlar: Laufen für den guten Zweck

Carmen Storbakken (v. l.) Andreas Schulz, Erik Caspari und Monika Stumpf bei der Spendenübergabe. Foto: Heike Pöllmitz

WETZLAR - Gleich zwei Mal konnte der RSV Büblingshausen vor wenigen Tagen Spendengelder übergeben.

Anstatt in der Weihnachtszeit auf dem Sofa zu liegen, waren mehr als 40 Vereinsmitglieder dem Aufruf des RSV Büblingshausen gefolgt, am vereinsinternen Sponsorenlauf teilzunehmen. Als gemeinsames Ziel wurde im Vorfeld die Summe von 1929 Kilometern, dem Gründungsjahr des RSV, ausgerufen. Nach vier Wochen kamen sogar 2882 Kilometer zusammen.

Kinderdorf plant Ausflüge, Hospiz einen Familientag

Für das Albert-Schweitzer-Kinderdorf konnten Eric Caspari und Andreas Schulz vom RSV, einen Scheck in Höhe von 600 Euro übergeben. Das Kinderdorf will die Spendensumme für die Freizeitgestaltung und Ausflüge der Familien- und Wohngruppen nutzen.

Über weitere 600 Euro freut sich das Hospiz Mittelhessen. "Die Idee hinter dem Sponsorenlauf war, Kinder und Jugendliche während des Lockdowns in Bewegung zu halten", so Andreas Schulz. Hospiz-Geschäftsführerin Monika Stumpf und Trauerbegleiterin Carmen Storbakken nahmen die Summe entgegen. "Charly und Lotte, unsere Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche, wird komplett aus Spenden finanziert, wobei mehr als 80 000 Euro im Jahr aufgewendet werden", so Stumpf. Der Bedarf an Trauerbegleitung steige beständig, gerade in der Pandemiezeit, wo Besuche nicht möglich seien und der Abschied von einem geliebten Menschen noch schwerer werde, ergänzt Storbakken. In diesem Sommer solle es aber wieder einen Familientag im Outdoor-Zentrum Lahn-Dill geben.