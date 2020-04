Wetzlar: Lawine der Hilfsbereitschaft aus 3D-Druckern

Jetzt teilen:

WETZLAR - Walter Wesemann steht in seiner Praxis in Wetzlar, neben ihm brummen drei 3D-Drucker, die Halterungen für Schutzvisiere drucken. Zahlreiche Unterstützer sind Wesemanns Aufruf bereits gefolgt und liefern täglich Nachschub für die Schutzausrüstung gegen das Coronavirus - allen voran die Wetzlarer Werner-von-Siemens-Schule.

"Ich bin komplett überwältigt von der Hilfsbereitschaft auf so vielen Ebenen", sagt der Wetzlarer Kieferorthopäde. Haus- und Zahnärzte von Dreieich bis Driedorf, Apotheker und Ordnungspolizisten seien bereits vorbeigekommen, um die kostenlosen Tüten samt Visierhalter, Knopfgummibändern, Folien und Anleitung abzuholen. Auch Logopäden hätten Interesse bekundet.

Die Idee: möglichst unkompliziert Lieferengpässen bei Schutzausrüstung begegnen. Die Visiere sollen allen, die ihn beruflich benötigen, Schutz vor Infektionen durch Tröpfchen, zum Beispiel durch Husten oder Niesen, bieten. Es handele sich "in der Krise um ein Notwerkzeug". Die Anleitung zum Selberdrucken stellt der Wetzlarer auf www.drwesemann-kfo.de kostenlos zur Verfügung.

Auch in diversen Mail-Verteilern ist das Projekt gelandet, mit dem Ergebnis, dass sich Helfer mit professionellen Druckern gemeldet haben. "Da scheint sich etwas anzubahnen, damit könnten wir noch schneller noch größere Druckzahlen produzieren", so Wesemann. "Zum Druck von vier Schienen benötigen wir aktuell zehn Stunden, unser Tagesausstoß bei einem Betrieb von 24 Stunden beträgt 20 Stück."

Dank der Unterstützer habe man seit Mittwoch 164 Visiere ausgeben können. Sehr dankbar ist er für die Unterstützung aus den Reihen der Wetzlarer Werner-von Siemens-Schule. "Es ist total klasse, was diese Schule auf die Beine stellt."

Sieben Kollegen, vier ehemalige und ein aktueller Schüler der Siemens-Schule an 3-D-Druckern im Einsatz. Hierfür werden drei Schuldrucker sowie private 3-D-Drucker verwendet, erklärt Lehrerin Regina Thöle, die an der Siemens-Schule für die Pressearbeit verantwortlich zeichnet. Solidarität und Hilfeleistungen seien in diesen Tagen wichtiger denn je.

Initiiert von Mathematiklehrer Gunnar Veith zusammen mit den Kollegen Philipp Greilich und Markus Stamm, sei man zuvor bereits dem Aufruf des Uniklinikums in Marburg gefolgt. Dort wurden freiwillige Helfer mit 3D-Druckern gesucht, um Teile für Notfall-Beatmungsgeräte zu drucken. Da angesichts der Ausbreitung des Coronavirus befürchtet wird, dass Beatmungsgeräte auf Intensivstationen knapp werden, habe ein Team der Philipps-Universität Marburg ein einfaches Beatmungsgerät entwickelt, das sich zu großen Teilen im 3D-Druckverfahren herstellen lässt. Für diese Geräte seien zehn Gehäuse gedruckt und an die Uniklinik ausgeliefert worden.