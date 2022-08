"Wetzlar Live" geht in die nächste Runde

"Big G and the Boozeheads" rocken trotz Gluthitze bei "Wetzlar Live". Foto: Lothar Rühl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Die Veranstaltungsreihe "Live am Dom" hat am Donnerstagabend mit einem Konzert der mittelhessischen Band "Big G and the Boozeheads" gestartet. Bei Temperaturen um die 27 Grad und guter Laune der rund 500 Gäste zu Konzertbeginn entführte die Formation um Frontmann Tobias Krug in die Musik der 70er-Jahre. Den Auftakt bildete der Elvis-Presley-Song "Jailhouse Rock". Zu den gefühlvollen Stücken gehörte "Have You Ever Seen the Rain?" von "Creedence Clearwater Revival". Echte Stimmung kam auf bei "Born To Be Wild" der Gruppe "Steppenwolf" oder bei "Pretty Woman" von Roy Orbison. Am 11. August tritt die Gruppe "InsideFactory" bei "Live am Dom" auf.