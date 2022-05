Wetzlar macht im Westen wieder dicht

Wenn in Wetzlar eine Baustelle auftaucht, steckt nicht zwingend die Stadt dahinter. Auch die Energie- und Wassergesellschaft (enwag) baut an vielen Stellen. In der Braunfelser Straße ist das Unternehmen zwar nicht beteiligt, dafür aber in einigen anderen wichtigen Straßen.

So laufen aktuell Arbeiten zum Austausch von Gasleitungen aus Grauguss in der Hermannsteiner Straße, voraussichtliches Ende ist Mitte Juni. Im Anschluss soll eine Graugusssanierung am Friedrich-Ebert-Platz starten. Weitere Grauguss-Sanierungen sind in der Lessingstraße sowie in der Straße Stoppelberger Hohl geplant. Die Arbeiten in der Altstadt befinden sich auf der Zielgerade, hier wird noch in den Nebenstraßen saniert, die Hauptwege bereits gepflastert. Die Erschließung des Neubaugebiets Schattenlänge (Münchholzhausen) mit Strom und Wasser ist ein weiteres Projekt. (pre)