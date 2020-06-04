Wetzlar: Medzentrum Spilburg feiert Richtfest

Sieben Monate nach Baustart ist der Rohbau für das 14 Millionen Euro teure Ärztehaus in Wetzlar fertig. Die ersten fünf Mieter stehen fest. Der Einzug ist im Herbst geplant.
Initiatoren, Bauherren, künftige Mieter, Mitarbeiter und Vertreter der Stadt Wetzlar feierten Richtfest für das "Medzentrum Spilburg". Foto: Steffen Gross
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ÜBER MEDZENTRUM
Medzentrum betreibt aktuell
Ärztehäuser an zehn Standorten, darunter Ehringshausen, Pohlheim, Gründau, Lich und Lumdatal. Investorin des "Medzentrums Spilburg" ist "Internistische Gemeinschaftspraxis Wetzlar", Bauherrin die Medzentrum ist die Medzentrum Spilburg GmbH & Co. KG. Entwickelt wird das Projekten von der Gießener IWG Ideenwelt Gesundheitsmarkt GmbH.
Für die
Baubetreuung und Realisierung zeichnet die Medbau Projektrealisierungsgesellschaft mbH verantwortlich. Den architektonischen und gestalterischen Entwurf sowie die planerische Umsetzung betreut das Gießener Architekturbüro designplus Planungsgesellschaft mbH.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 04.06.2020 um 10:15 Uhr publiziert.