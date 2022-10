Wetzlar: Michel Meyer thematisiert Unbehagen in der Kultur

Michel Meyer ist in Stuttgart geboren. Er hat von 1978 bis 1982 in Darmstadt Design und Illustration studiert. Er arbeitet als freier Maler und Illustrator und wohnt in Weinheim an der Bergstraße. Meyer hatte schon viele Ausstellungen, unter anderem in Dresden, Frankfurt, Köln, Straßburg, Berlin, Zürich - und jetzt Wetzlar.