Wetzlar: Musicalgruppe startet neu

In 18 Liedern will die Musical-Gruppe der Goetheschule - hier ein Archivbild - ab Anfang November Geschichten über Menschen erzählen, die vor Entscheidungen stehen, die ihr Leben für immer verändern werden. Archivfoto: Musicalgruppe der Goetheschule

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Die Musicalgruppe der Goetheschule Wetzlar wagt mit "Songs For A New World" den doppelten Neustart: Das Stück von Jason Robert Brown wird nicht nur die erste Produktion des Ensembles nach fast zwei Jahren Unterbrechung sein. Es wird auch nach der Eröffnung des Neubaus des neuen Schulgebäudes an der Frankfurter Straße eben dort Premiere feiern. Die Musicalgruppe kehrt damit erstmals seit 2008 an den alten Standort zurück.

Die Schüler proben

bereits seit Februar

"Songs For A New World" erzählt in 18 Liedern Geschichten über Menschen, die vor Entscheidungen stehen, die ihr Leben für immer verändern werden. Seit Februar proben die Schüler der Goetheschule für die Aufführungen im Herbst.

Zunächst fanden die Proben online in Videokonferenzen statt, später als solistische Einzelproben in der Schule und schließlich, seit dem Sommer, auch wieder in der Gruppe. In den Aufführungen auf der Bühne soll es jedoch keine coronabedingten Einschränkungen geben, denn ergänzend zur 2G-Regel für alle Mitwirkenden, finden - identisch zu den strengen Arbeitsschutzvorgaben für professionelle Theater - tägliche Tests statt. Das Produktionsteam von "Songs For A New World" besteht erneut aus Andreas Gerhard (Musikalische Leitung), Julian Goletzka (Regie), Johanna Mai und Svenja Kugler (beide Choreografie), Michel Honold (Bühnenbild und Licht), Niels Dietrich (Sounddesign) und Paul Hermann (Videoprojektionen).

Für die acht Vorstellungen zwischen Freitag, 5. November, und Samstag, 4. Dezember, sind mit einem umfangreichen Hygienekonzept 148 Plätze für geimpfte, genesene und getestete Gäste verfügbar - die reguläre Kapazität der neuen Aula der Goetheschule beträgt 400 Personen. Bis zur Einnahme des Sitzplatzes gilt die Maskenpflicht.

Karten sind online unter www.musicalgruppe.de und im Sekretariat der Goetheschule unter Telefon 0 64 41-9 78 20 erhältlich. Der Eintrittspreis beträgt zwölf Euro, ermäßigt neun Euro.

Besucher mit Tickets von ausgefallenen Vorstellungen können diese gegen "Songs For A New World" oder jede andere Produktion der Musicalgruppe in der Zukunft umtauschen.