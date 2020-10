Wetzlar Network feiert Zehnjähriges

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar/Aßlar (red). Seit zehn Jahren besteht das Wetzlar Network, das regionale Industrienetzwerk mit über 50 Unternehmen aus den Bereichen Optik, Elektronik und Mechanik. Die Netzwerker leben von persönlichen Kontakten und engem Austausch; Treffen waren zuletzt coronabedingt kaum möglich. Gefeiert wurde nun im kleinen Kreis bei Pfeiffer Küchen in Aßlar.

"Klar hätten wir gerne das zehnjährige Jubiläum unseres Netzwerks etwas größer und feierlicher begangen", sagte Ralf Niggemann, Manager des Wetzlar Network. Man könne "stolz sein auf das, was sich hier getan hat", betonte Carsten Ott von Hessen Trade & Invest: "Die Zusammenarbeit der Unternehmen aus den Bereichen Optik, Elektronik und Mechanik ist ein Schlüssel zum Erfolg." Initiativen wie die alljährlich veranstaltete Messe W3+ FAIR oder die Stiftungsprofessur für Optik und Optische Technologien an der THM mit dem angeschlossenem Optikzentrum Wetzlar gehen auf das Industrienetzwerk zurück. Vom Bundesforschungsministerium wurde Wetzlar Network in das Förderprogramm "Internationalisierung von Spitzenclustern" aufgenommen. All das war laut dem Vorsitzenden Thorsten Kortemeier "nur unter dem Dach der Stadt Wetzlar möglich". Kortemeier dankte dafür besonders Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) und Rainer Dietrich von der Wirtschaftsförderung. Wagner dankte im Gegenzug Ralf Niggemann für dessen "unermüdliches Engagement und seine Hartnäckigkeit die Themen zu verfolgen".

Mit Optimismus

in die Zukunft

Der Netzwerkmanager blickte etwas nachdenklich, aber vor allem optimistisch, in die Zukunft: "Wir schauen nach vorn und folgen auch weiterhin unserem nachhaltigen Kurs, der sich an der zentralen Frage orientiert, was wir als Netzwerk für unsere Mitgliedsunternehmen und für die Industrieregion tun können, um erfolgreich und zukunftsfähig zu sein und zu bleiben", sagte Niggemann.