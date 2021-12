Wetzlar: Polizei nimmt Schüler nach Drohung fest

Der Schüler, der die Drohungen geäußert hatte, wurde gefasst. Symbolfoto: Brian Jackson/Fotolia

WETZLAR - Drohungen eines Jugendlichen gegenüber seinem Schulleiter haben am Montagmorgen gegen 10 Uhr einen größeren Polizeieinsatz an der Schule an der Brühlsbacher Warte ausgelöst. Das teilt Polizeisprecher Guido Rehr mit.

Der Schüler hatte angedroht, Straftaten gegen Lehrer und Schüler zu begehen. Die Schulleitung informierte die Polizei, worauf Polizeikräfte aus dem Lahn-Dill-Kreis sowie aus dem benachbarten Landkreis Gießen das Schulgelände in der Stoppelberger Hohl aufsuchten, so Rehr. Die Polizei riegelte das Schulgebäude ab. In Absprache mit der Schulleitung blieben Schüler und Lehrkräfte zur Sicherheit im Gebäude.

Der Schüler habe sich nach den Drohungen von der Schule entfernt. Zivile Polizeikräfte nahmen ihn später widerstandslos im Stadtgebiet fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille.

Inwieweit er seine Drohungen ernsthaft umsetzen wollte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Er werde erkennungsdienstlich behandelt und vernommen.