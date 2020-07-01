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Mittwoch, 01.07.2020 - 20:00
3 min

Wetzlar: Postbotin hortet Hunderte von Briefen

Weil sie 1230 Postsendungen nicht ausgeliefert und eine Seniorin bestohlen haben soll, steht eine zweifache Mutter vor dem Wetzlarer Amtsgericht.

Von ehub
Briefe sortieren und zustellen: Statt dies zu tun, hat eine 49-Jährige sie nach eigenen Angaben in ihrem Keller gehortet. Dafür muss sie sich vor dem Amtsgericht Wetzlar verantworten. Foto: dpa

Briefe sortieren und zustellen: Statt dies zu tun, hat eine 49-Jährige sie nach eigenen Angaben in ihrem Keller gehortet. Dafür muss sie sich vor dem Amtsgericht Wetzlar verantworten. (Foto: dpa)

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