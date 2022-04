Wetzlar: Round Table und "Eiszeit" spenden Eis an Tafeln

Zusammen mit dem Team der "Eiszeit" aus Lahnau haben Mitglieder von Round Table die Grundzutaten gespendet und mitgeholfen, das Eis zu machen. Foto: Round Table 86 Wetzlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/LAHNAU - In ganz Hessen ist die Lage der Tafeln aufgrund des Ukraine-Krieges und steigender Verbraucherpreise angespannt. Immer mehr Tafel-Kunden bei weniger Lebensmitteln, die derzeit übrig bleiben: ein Dilemma. Gerade um in diesen schwierigen Zeiten ein positives Zeichen zu setzen, hat der heimische Eishersteller "Eiszeit" aus Lahnau um die Brüder Jakob und Elia Rauber zusammen mit dem Round Table 86 Wetzlar den hessischen Tafeln jetzt Eis im Wert von 10 860 Euro gespendet.

Funktionieren konnte das Gemeinschaftsprojekt, indem der Round Table Wetzlar das Geld für die Eis-Zutaten gestellt hat, die Mitarbeiter der Eiszeit ihre Arbeitszeit gespendet haben und die Gebrüder Rauber ihre Maschinen für Produktion, Verpackung und Lieferung an die Tafel kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Gemeinsam wurden rund 1500 Halb-Liter-Becher von Hand befüllt, verpackt und auf Paletten gestapelt. Das Eis soll vor allem Familien mit Kindern in diesen Zeiten eine Freude bereiten, waren sich Jakob Rauber von der "Eiszeit" und der aktuelle RT Präsident Christian Schreier einig. Da alle Beteiligten neben der Arbeit auch sehr viel Spaß an der Eis-Produktion hatten, soll das Projekt einen regelmäßigen Platz im Jahreskalender der "Eiszeit", die auch sonst immer wieder an die Tafel spendet, und von Round Table erhalten.