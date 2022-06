Wetzlar schreibt Naturschutzpreis aus

Auch die Pflege von Biotopen kann für den Naturschutzpreis vorgeschlagen werden. Symbolfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Besonderes Engagement für Natur und Umwelt will die Stadt Wetzlar auch für das Jahr 2022 mit dem Naturschutzpreis belohnen. Der Preis ist mit 900 Euro dotiert. Die Auswahl des Preisträgers wird durch den Naturschutzbeirat der Stadt Wetzlar vorgenommen. Es können sich sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen, wie Schulklassen, Kindergartengruppen und Vereine um den Preis bewerben oder von Dritten vorgeschlagen werden.

"Einen besonderen Schwerpunkt legen wir auf Projekte, die dem Erhalt und der Förderung der biologischen Vielfalt in unserem Stadtgebiet dienen sowie Projekte, die sich aktiv mit Umweltschutz beschäftigen", so Umweltdezernent Norbert Kortlüke (Grüne). Beispiele dafür sind Projekte zum Schutz heimischer Tier- und Pflanzenarten oder zum Erhalt und zur Pflege von schützenswerten Biotopen.

Benötigt werden eine kurze formlose Bewerbung, die Beschreibung der Aktivitäten mit Angabe der entsprechenden Örtlichkeiten und eine Begründung zur Preiswürdigkeit des Projekts. Auch Bilder, Zeitungsartikel oder andere Dokumente können beigefügt werden.

Bewerbungsfrist endet am 15. September

Die Bewerbungen oder Vorschläge sind bis zum Donnerstag, 15. September, beim Magistrat der Stadt Wetzlar, Amt für Umwelt und Naturschutz, Untere Naturschutzbehörde, Ernst-Leitz-Straße 30, 35578 Wetzlar oder per E-Mail an umwelt-naturschutz@wetzlar.de einzureichen. Weitere Informationen gibt es bei Laura Jung, Telefon 06441-993903 oder per E-Mail an laura.jung@wetzlar.de.