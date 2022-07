Wetzlar steht vor großen Herausforderungen

Mark Michaeli (Jahrgang 1972) ist Inhaber der Professur für Nachhaltige Entwicklung von Stadt und Land an der Technischen Universität München. Sein besonderes Interesse gilt Transformationsprozessen in Stadt- und Siedlungsstruktur urbaner, ruraler und peripherer Räume sowie Instrumenten der nachhaltigen Stadt- und Landesplanung. Im Fokus stehen Schrumpfung und strukturelle sowie demografische Veränderungen als Motor städtischer und ländlicher Erneuerung sowie die Bedeutung baukultureller Prozesse für nachhaltige Orts- und Raumentwicklung. Er entwickelt digitale Methoden der Strukturbewertung und Modellprojektion in der Raumbeobachtung und schlägt mit Entwurfslaboren eine Brücke zwischen Lehre, Forschung und Praxis.

Michaeli arbeitet seit 1995 im Feld von Architektur und Städtebau, vorher unter anderem an der ETH Zürich. Er war an internationalen Projekten wie "Netzstadt und Klimawandel" und "Urbane Schweiz 2050" beteiligt sowie an der Konzeption europäischer Initiativen wie KIC (Climate Change und Horizon) 2020. Er ist international als wissenschaftlicher Berater und Gutachter tätig und als wissenschaftlicher Sekretär der Akademie für Ländlichen Raum (ALR).

Sein Vater stammt aus Wetzlar, der Großvater war Leitzianer.

(Quelle: TU München)