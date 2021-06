Wetzlar sucht ein Kulturkonzept

Welches kulturelle Profil soll sich Wetzlar geben? Symbolfoto: Pascal Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Die Stadt Wetzlar will gemeinsam mit den Kultureinrichtungen und den ehrenamtlich Engagierten sowie Interessierten eine Zukunftsvision für die Kultur in Wetzlar erarbeiten. Für 7. Juli (17 bis 20.30 Uhr) ist in der Stadthalle der erste einer Reihe von Workshops geplant. Er dient dem Austausch darüber, welche Stärken es in Szene zu setzen und welche Herausforderungen es anzupacken gilt.

Gleichzeitig sollen erste Lösungsansätze und Ideen erarbeitet werden, die in den folgenden Workshops soweit konkretisiert werden, dass neben Handlungsempfehlungen und Zielen konkrete Maßnahmen und Modellprojekte definiert werden können. Die bisherigen Ergebnisse deuten drei potenzielle Handlungsfelder an, die am 7. Juli in Arbeitsgruppen behandelt werden können.

W 1: Kulturelle Impulse setzen und Profil schärfen - welche Kulturstadt wollen wir sein?

W 2: Ehrenamtliche Kulturarbeit fördern - welche Hilfe benötigen Vereine und was können sie zu einer zeitgemäßen Kulturarbeit beitragen?

W 3: Kulturelle Bildung und Teilhabe stärken - für und mit wem leisten wir Kulturarbeit?

Unter "Open Space" geht es zudem darum, welche "Leerstellen" die definierten Handlungsfelder offenlassen? Was sollte noch diskutiert werden?

Die Veranstaltung findet unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Sicherheitsauflagen statt. Es werden Fotos der Teilnehmer gemacht, die in Medien wie auf der Kulturkonzeption-Webseite veröffentlicht werden.

Wer mitmachen möchte, muss sich bis zum 4. Juli bei kornelia.dietsch@wetzlar.de, Fax 0 64 41-99 41 04 oder an Stadtverwaltung, Kulturamt, 35573 Wetzlar anmelden.