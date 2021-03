Wetzlar: Tankstellenräuber erbeutet nur Energy-Drink

Am Donnerstagmorgen ist die Jet-Tankstelle an der Braunfelser Straße im Westend überfallen worden. Foto: Tanja Freudenmann

WETZLAR - Die Jet-Tankstelle in der Braunfelser Straße ist am Donnerstagmorgen überfallen worden. Ein 28-jähriger Wetzlarer zückte laut Polizei an der Kasse ein Messer, floh anschließend aber ohne Beute. 20 Minuten später wurde er im Westend von der Polizei gefassst.

Der Mann hatte gegen 9.40 Uhr die Tankstelle betreten, einen Energie-Drink aus dem Regal genommen, an der Kasse ein Messer gezückt und Geld gefordert. Anschließend sei der 28-Jährige ohne Geld, aber mit Energie-Drink geflohen. Ob er sich durch einen weiteren Kunden im Verkaufsraum oder aus anderen Gründen gestört fühlte, kann die Polizei derzeit nicht sagen. Mithilfe einer detaillierten Täterbeschreibung durch Augenzeugen habe die Polizei den 28-Jährigen zwanzig Minuten später in der Braunfelser Straße/Ecke Magdalenenhäuser Weg festgenommen. Bei der Festnahme habe er weder Messer noch Energie-Drink bei sich gehabt, beides sei aber kurz darauf von den Beamten gefunden worden.

Der Wetzlarer befindet sich aktuell in Polizeigewahrsam, die Staatsanwaltschaft wird entscheiden, ob er dem Haftrichter vorgeführt wird. Der Vorwurf des schweren Raubs steht im Raum, dafür droht eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren.