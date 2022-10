Wetzlar und Team-Naunheim organisieren Reise nach Siena

Den Läufern des Vereins Team-Naunheim Sport steht die Vorfreude auf den Marathon in Italien schon ins Gesicht geschrieben. Foto: Team-Naunheim

WETZLAR - Seit Monaten arbeiten 41 Läufer des Vereins Team-Naunheim Sport auf das große Trainingsziel in diesem Jahr hin: Die Teilnahme am Ecomaratona del Chianti in Wetzlars italienischer Partnerstadt Siena. Am 16. Oktober ist es so weit: Die Teilnehmer starten auf einen Rundkurs durch die Chianti-Weinberge.

Neben der klassischen 42 Kilometer langen Marathonstrecke werden auch ein Halbmarathon sowie ein 13-Kilometer-Lauf angeboten. Gemeinsam mit dem Büro für Städtepartnerschaften im Kulturamt der Stadt Wetzlar organisiert der Verein Team-Naunheim Sport daher vom 14. bis 19. Oktober eine Sport- und Kulturreise in Wetzlars Partnerstadt in der Toskana.

Nach dem ersten erfolgreichen Marathonprojekt im Jahr 2018, "Wetzlar court à Avignon" (Wetzlar läuft in Avignon), bei dem rund 60 Sportler mit Angehörigen und Fans in den Süden Frankreichs reisten, um dort am Côtes-du-Rhône-Marathon teilzunehmen, ist dies das zweite Projekt des Team-Naunheim Sport in Kooperation mit der Stadt Wetzlar.

Kultur und Kulinarik stehen ebenfalls auf dem Programm

Neben dem sportlichen Aspekt sollen auch Kultur und Kulinarik nicht zu kurz kommen. Auf dem Programm stehen etwa eine Weinprobe auf der Azienda Agricola Biologica Michele Giorgio, eine Stadtführung durch Siena und eine Erkundung der Region rund um Wetzlars Partnerstadt Siena.