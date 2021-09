Wetzlar: Verkehrschaos nach Stromausfall

Die Wetzlarer Polizei ist im Einsatz, um den Verkehr zu regeln, solange der Stromausfall anhält. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Nach Bauarbeiten am Freitag am Karl-Kellner-Ring sind vorerst Kreishaus, Ampelanlage und weitere Gebäude von der Stromversorgung abgeschnitten.

"Auf der Baustelle am Kreishaus wurden beim Bohren der Betonpfähle Mittelspannungskabel durchgebohrt", erklärt Detlef Stein, technischer Geschäftsführer der Enwag, auf Nachfrage dieser Zeitung. Beide Kabel, die zur Station Moritz-Hensoldt-Straße führen, mit der auch das Kreishaus versorgt werde, seien betroffen. Neben dem Kreishaus sei auch die Ampelkreuzung Buderusplatz und Eduard-Kaiser-Straße von der Stromversorgung abgeschnitten. Die Firma Hensoldt sei nicht betroffen.

"Wir versuchen jetzt, die Niederspannungskabel über die Kabelverteiler wieder in Betrieb zu nehmen", berichtet Stein. Auch werde versucht, eine der beiden Mittelspannungskabel zu reparieren. "Damit hat die Ampel auch wieder Strom", so Stein. Die Reparaturarbeiten würden zwei oder drei Stunden in Anspruch nehmen, schätzt er.

Die Polizei ist vor Ort, um den Verkehr zu regeln.