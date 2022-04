Wetzlar widmet Goethe einen ganzen Sommer

Am 10. Mai 1772 kommt Goethe nach Wetzlar, um hier als Praktikant am Reichskammergericht Erfahrung in der Juristerei zu sammeln. 250 Jahre später feiert die Stadt den Aufenthalt des angehenden Dichterfürsten mit rund 70 Veranstaltungen über den ganzen Sommer. Vertreter der beteiligten Gruppen und Vereine sowie der Stadt und natürlich Goethe-Darsteller Jörg Naumann haben das Programm am Mittwoch vorgestellt. Foto: Pascal Reeber